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Resumen

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Stephanie Cayo no corre por la alfombra roja. Avanza despacio. Se mueve con calma, como si no necesitara hacer demasiado para atraer la atención. Y no lo necesita. En los Premios Platino 2026, entre el glamour y el brillo de la industria iberoamericana, la actriz peruana volvió a hacer lo que tantas veces logra sin proponérselo: robarse las miradas. Asistió como presentadora de la categoría Mejor Ópera Prima y lo hizo envuelta en un vestido de la diseñadora colombiana Silvia Tcherassi.

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