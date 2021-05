Conforme a los criterios de Saber más

Dura apenas dos minutos, pero los fans pasarán horas interpretando los detalles que incluye. El primer teaser tráiler de “Eternals” de Marvel Studios se lanzó internacionalmente, donde presenta a sus personajes; seres aparentemente inmortales que han guiado a la civilización humana hasta cierto punto.

No es competencia de este artículo establecer teorías, sino hacer un repaso a los rostros que lideran esta nueva franquicia del universo cinematográfico más exitoso de la historia. Empecemos, pues, con los más conocidos.

Richard Madden (Ikaris) y Kit Harington (Black Knight)

Estos británicos treintañeros se dieron a conocer exactamente hace una década, cuando el canal HBO lanzó “Game of Thrones”, que se convertiría en su mayor éxito hasta el momento. Allí Madden interpretó a Robb Stark, noble que tras la muerte de su padre lidera una rebelión que le costará caro. Por su parte, Harington es el bastardo Jon Snow, cuyo destino está ligado a una amenaza que llega desde el norte.

Tras esta serie, ambos intérpretes han tenido otros roles; pero es Madden quien destacó más por la serie “Bodyguard” de Netflix, mientras que Harington no ha vuelto a tener un rol con la relevancia de Snow; aunque lo ha intentado. Allí está ese fracaso llamado “Pompeya”, donde interpretó a un gladiador.

Richard Madden es Ikaris. Foto: Marvel Studios.

Kit Harington es Dane Whitman, el Caballero Negro. Foto: Marvel Studios.

Angelina Jolie (Thena)

Imposible no conocer a Angelina Jolie, sea por su gran inicio en la pantalla grande por “Girl, interrupted” (que le mereció el Oscar), su huella en cine de acción con “Mr. and Mrs. Smith”, “Tomb Raider”, su extensa labor humanitaria e incluso su trabajo como directora. La última década ha tenido dos taquilleras colaboraciones con Disney: “Maléfica” (2014) y “Maléfica: Dueña del mal” (2019).

Angelina Jolie es Thena. Foto: Marvel Studios.

Salma Hayek (Ajak)

Tras empezar su carrera en la televisión mexicana en 1989, Salma Hayek realizó un exitoso salto a Hollywood que rindió frutos una década después, cuando fue nominada al Oscar por su protagónico en “Frida” (2002). Pronto la veremos junto a los también aclamados Adam Driver y Lady Gaga en “House of Gucci”; basada en la historia del asesinato del empresario italiano Maurizio Gucci.

Salma Hakey es Ajak. Foto: Marvel Studios.

Lauren Ridloff (Makkari)

La primera actriz sorda en unirse al Universo Cinematográfico de Marvel, Ridloff se dio a conocer por su trabajo en la serie “The Walking Dead”, donde interpretó a la sobreviviente del apocalipsis zombie Connie. Ella se ausentó de la ficción en varios episodios por su trabajo en la cinta de Marvel. También participó en la película nominada al Oscar “Sound of Metal”.

Lauren Ridloff es Makkari. Foto: Marvel Studios.

Kumail Nanjiani (Kingo)

El actor paquistaní tuvo su primer gran trabajo en la serie cómica de HBO “Silicon Valley”, donde interpretó a Dinesh, programador que busca abrirse camino mientras forma parte de una empresa con problemas. También coescribió y protagonizó la película autobiográfica “The Big Sick”, que cuenta la historia de cómo su esposa en la vida real, Emily V. Gordon, estuvo meses en coma inducido.

Kumail Nanjiani es Kingo. Foto: Marvel Studios.

Barry Keoghan (Druig)

Puede que una de las promesas más grandes del cine actual. Keoghan destacó en la película “The Killing of a Sacred Deer” (2017) del griego Yorgos Lanthimos; además de tener una breve, pero significativa participación en la miniserie “Chernobyl” de HBO. También actuó en “Dunkirk” de Christopher Nolan.

Barry Keoghan es Druig. Foto: Marvel Studios.

Lisa McHugh (Sprite)

La integrante más joven del elenco, participó en películas como “Hot Summer Nights” (junto a Thimothée Chalamet) y “Songbird” (producida por Michael Bay). “Eternals” es su primera película de alto perfil.

Lisa McHugh es Sprite. Foto: Marvel Studios.

Brian Tyree Henry (Phastos)

“Atlanta”, con sus dos temporadas, ya es considerada una de las mejores series de la historia. La comedia creada por Donald Glover tiene entre sus actores a Brian Tyree Henry, como el rapero Paper Boi. El actor también hizo la voz de Jefferson Davis, padre de Miles Morales, en “Spiderman: Into the Spider-Verse”. De igual modo tuvo roles en “Joker” y “Godzilla vs. Kong”.

Brian Tyree Henry es Phastos. Foto: Marvel Studios.

Lee Dong-seok (Gilgamesh)

Con casi toda su carrera desarrollada en Corea del Sur, el actor, también conocido como Don Lee; ha tenido limitada presencia en occidente, donde destaca el estreno global de “Tren to Busan”; cinta de zombies que se convirtió en un hito del cine coreano.

Don Lee es Gilgamesh. Foto: Marvel Studios.

Gemma Chan (Sersi)

La actriz británica apareció en un breve rol para “Captain Marvel”, pero en esta ocasión interpretará a una hechicera inmortal en “Eternals”. Si bien ha tenido roles en otros blockbusters, como es el caso de “Animales fantásticos” y “Crazy Rich Asians”; su mayor papel ha sido el protagónico de la robot Anita en “Humans” de AMC.

Gemma Chan es Sersi. Foto: Marvel Studios.

DATO

“Eternals” de Marvel Studios llega a los cines de Estados Unidos el 5 de noviembre del 2021.