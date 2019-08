"Eternals": Kevin Feige revela que habrá un personaje abiertamente gay en la cinta

.@Disney's EPIC surprises! From #LizzieMcGuire to @DisneyFrozen 2 to @starwars #TheRiseOfSkywalker to #BlackPanther 2 -- @Ginger_Zee has ALL the highlights!



Find more on all the incredible #D23Expo announcements here: https://t.co/EutVh4kPAM pic.twitter.com/P7jo6cfhDP