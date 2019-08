"Eternals": ¿Quiénes son los nuevos héroes del Universo Cinemático de Marvel?

"Eternals" será la segunda película de la Fase 4 del Universo Cinemático de Marvel (UCM). Con fecha de estreno el 6 de noviembre de 2020, la película será dirigida por Chloé Zhao ("Songs My Brothers Taught Me", "The Rider") y contará con la participación de estrellas cómo Angelina Jolie, Salma Hayek y Kumail Nanjiani, entre otros.

-La pregunta Eternal-

Pero, ¿quiénes son este nuevo grupo de seres superpoderosos en el universo Marvel? En los cómics los "Eternals" fueron una creación del legendario Jack Kirby, la mente detrás de héroes como Capitán América, los Cuatro Fantásticos, los X-Men y Hulk.

Kirby, quien había regresado de una breve estancia en DC Cómics donde su saga de los Nuevos Dioses había quedado incompleta, creo a los Eternals a su regreso a Marvel, utilizando los mismos temas que mezclaban mitología y ciencia ficción.

En la versión de los cómics los Eternals son una versión de la humanidad experimentada hace miles de años por los Celestials, otros seres extraterrrestres superpoderosos que parecen abundar en las historietas cómicas, permitiéndoles manipular poderes cósmicos y adquirir la inmortalidad. Este estatus les ha permitido ser observadores e incluso guardianes de la humanidad, por lo que han sido confundido por dioses en muchas ocasiones.

Las manipulaciones de los Celestials también crearon a los Deviants, una raza monstruosa de mutantes que buscan dominar el planeta y que los pone en enfrentamiento con los Eternals y que parecerá que serán sus principales contrincantes en el próximo filme del UCM.

Cabe señalar que Thanos (Josh Brolin), el titán que resultó el principal antagonista de la fase 3 del UCM es en las tiras cómicas uno de los Eternals que se fueron a vivir a la luna de Saturno Titan (y no un planeta aparte como en los filmes). Mientras tanto el padre de Starlord, Ego (Kurt Russell), es la única muestra de un Celestial que tenemos en el universo cinemático.

Los Eternals tuvieron un resurgimiento en 2006 a manos del escritor Neil Gaiman ("Good Omens", "American Goods") en una serie limitada de cómics. En ella los personajes perdieron la memoria por las manipulaciones del Eternal Sprite (interpretada por Lia McHugh en el filme de Marvel), viviendo como seres humanos normales hasta sufrir de un suceso traumático que despierta su memoria.

Un plan de los Deviant para despertar al Dreaming Celestial que podría causar el fin de la humanidad lleva a los Eternals despiertos a buscar al resto de sus compañeros.

-Una nueva dimensión-

Marvel Studios ha sido bien cuidadoso con la información sobre el plot de su película de los Eternals, incluyendo el periodo de tiempo en el que estará ambientado. Por el momento sabemos el elenco del filme:

Angelina Jolie como Thena

Richard Madden como Ikaris

Kumail Nanjiani como Kingo

Salma Hayek como Ajak

Lauren Ridloff como Makkari

Brian Tyree Henry como Phastos

Lia McHugh como Sprite

Don Lee como Gilgamesh

Mientras tanto también hay rumores de que Gemma Chan ("Crazy Rich Asians", "Captain Marvel") y Barry Keoghan ("Chernobyl", "Dunkirk") estarían en negociaciones para unirse a la cinta, aunque todavía no se sabe qué roles tendrían.

Cabe señalar, y esto es pura especulación de nuestra parte, que si la película está ambientada en el presente del Universo Cinemático de Marvel, utilizar el plot de la serie de Neil Gaiman en la que los Eternal sufrieron de una amnesia colectiva justificaría su ausencia durante las sucesivas crisis que sufrió la Tierra en los filmes.

-Inclusión, la siguiente frontera-

La fase 4 del UCM también trae una nueva promesa por parte de Marvel, de ser más inclusivos. Es así que "Eternals" no solo traerá a su primer superhéroe sordo (Makkari interpretado por la actriz Lauren Ridloff), sino que también tendrá un representante LGBT según palabras del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige.

Esta tendencia continuará con "Thor: Love and Thunder" donde la bisexual Valkyrie (Tessa Thompson) estará "en búsqueda de una reina" para compartir el trono de Asgard, cecido por Thor Odinson.