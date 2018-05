Eugenio Derbez logró el segundo lugar en la taquilla de los Estados Unidos con "Overboard" ("Hombre al agua"), la tercera película del mexicano para el mercado anglosajón.

Tras conocer los resultados de recaudación, el comediante dijo que sintió que se sacó "una loza" de encima, debido a la presión de cumplir con las expectativas para esta nueva historia.

"Siento como una loza aquí atrás que vengo cargando con esta presión de tener que superarte a ti mismo en tu siguiente película. Pero ahora creo que fue más fácil porque tengo mi arma secreta", declaró Derbez en una rueda de prensa junto a Anna Faris, su compañera de reparto en "Overboard".

"Hombre al agua", título del filme para el mercado latino, se estrenará este jueves en México tras haber debutado el fin de semana en el segundo lugar de la taquilla estadounidense (solo detrás de la megaproducción "Avengers: Infinity War"), con una recaudación de 14,7 millones de dólares.

Es la tercera película "binacional" de Derbez que consigue el éxito en su país adoptivo. En 2013 "No se aceptan devoluciones", con Loreto Peralta y la esposa de Derbez en la vida real, Alessandra Rosaldo, facturó 10 millones de dólares en su primer fin de semana y se colocó en el quinto lugar de las 10 más taquilleras. Y el año pasado "How to Be a Latin Lover", con Salma Hayek, sumó 12 millones y debutó en el segundo puesto de la lista.

Hablada en una mezcla de español e inglés, "Hombre al agua" cuenta con un elenco mexicano-estadounidense que incluye a Eva Longoria, Mariana Treviño, Cecilia Suárez, Mel Rodríguez y John Hannah.

Tráiler de "Overboard", cinta de Eugenio Derbez y Anna Faris. (Fuente: YouTube)

La fórmula está probada con el público estadounidense, especialmente con el latino. El reto es quizá convencer al público mexicano que vaya a ver una película protagonizada por un astro que crecieron viendo en televisión, como Derbez, hablando la mayor parte del tiempo en inglés.

A continuación las 10 películas con los mayores ingresos de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según la lista difundida el lunes por comScore:



1. "Avengers: Infinity War", 114,7 millones de dólares.



2. "Overboard”, 14,7 millones



3. "A Quiet Place", 7,7 millones



4. "I Feel Pretty", 5 millones



5. "Rampage", 4,6 millones



6. "Tully", 3,2 millones



7. "Black Panther", 3,2 millones



8. "Blumhouse's Truth Or Dare", 1,8 millones



9. "Super Troopers 2", 1,8 millones



10. "Blockers", 1,7 millones