Evangeline Lilly reveló que rechazó hacer desnudo en "Lost"

La actriz Evangeline Lilly recordó pasajes de su etapa como sobreviviente en la serie "Lost" durante una entrevista para el podcast "The Lost Boys". "Yo diría que fue mi destino (estar en "Lost") porque ciertamente no estaba mi agenda", le dijo al presentador Jacob Stolworthy.

Evangeline Lilly indicó que no estaba tratando de ser una actriz por aquel entonces, pero de alguna manera, cuando obtuvo el papel de Kate Austin, sintió que tenía que hacerlo.

"La única razón por la que tomé el trabajo en ese momento fue porque tengo una fe enorme y realmente creía que todo en mi vida pasaba por algo, y luego sucedió tan rápido y sucedió tan fácil que se sentía como el destino", indicó.

Durante la entrevista le preguntaron si tiene un mal recuerdo de la serie. Lilly recordó que una vez le pidieron que hiciera una escena parcialmente desnuda y que fue muy incómodo.

"En la tercera temporada, tuve una mala experiencia en el set con el hecho de estar acorralada para hacer una escena parcialmente desnuda, y sentí que no tenía otra opción en el asunto. Y me sentí mortificada, y temblaba, y cuando terminó, estaba llorando".



Esa experiencia casi se repite cuando se le pidió a la actriz que hiciera otra escena con desnudez, pero Lilly rechazó la propuesta y dijo que nunca volvería a hacer una escena de desnudos en "Lost".



"En la cuarta temporada, surgió otra escena en la que Kate se desvistió y luché muy duro para tener esa escena bajo mi control y no pude controlarla nuevamente. Y entonces dije: "Eso es todo, nada más. Puedes escribir lo que quieras, no lo haré. Nunca más volveré a quitarme la ropa en este espectáculo ". Y no lo hice".



Poca autonomía en "Lost"

Lilly dijo que pensó que su personaje Kate se volvió "detestable" porque su historia giraba en torno a perseguir a dos hombres.

"No al principio, ella era un poco fría, y luego, a medida que avanzaba el show, se volvió más y más predecible e insoportable. Sentía que mi personaje pasó de tener su propia historia a perseguir a los hombres en toda la isla y eso me irritó muchísimo. Me frustraba mucho la disminución de la autonomía que tenía y la disminución de su propia historia que había que tocar", añadió.

"Quería que fuera mejor, porque era un ícono de fortaleza y autonomía para las mujeres, y pensé que podríamos haberlo hecho mejor que eso", agregó la actriz estadounidense.