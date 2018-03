Facebook: este es el afiche de "Perdida", filme de Luisana Lopilato y Carlos Alcántara

Luisana Lopilato reveló en su cuenta de Facebook el afiche oficial de "Perdida", película que protagoniza y donde también actúa el famoso actor peruano Carlos Alcántara.

"Filmando 'Perdida' me conecté con el dolor que significa buscar a un ser querido y no encontrarlo. Cuando una historia conmueve yo estoy segura que merece ser contada", dice la leyenda del post de la ex "Rebelde Way" en Facebook.

Dirigida por Alejandro Montiel, "Perdida" es una película basada en la novela policial "Cornelia" de la periodista Florencia Etcheves.

Además de Luisana Lopilato y Carlos Alcántara, la cinta cuenta con Amaia Salamanca, Rafael Spregelburo, Nicolás Furtado y Oriana Sabatini en el elenco. Así puede verse en el afiche publicado en Facebook.

Ya en febrero pasado Carlos Alcántara conversó con "El Comercio" sobre su participación en "Perdida", cinta que se estrenará en Argentina y Chile el 19 de abril y en Lima recién en agosto o a más tardar septiembre.

"Mi personaje es uno muy malo, un asesino, un maltratador. Trabaja para una red internacional de trata de personas y es de los personajes más malos que he hecho", indicó el peruano.

Es probable que Luisana Lopilato y el elenco completo de "Perdida" visiten Perú para promocionar el filme días antes de su estreno.

Carlos Alcántara cuenta con 946 mil seguidores en Facebook mientras que la ex figura principal de "Rebelde Way" tiene 3.5 millones de fans.