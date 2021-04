Sam Wilson podría portar el escudo del Capitán América más pronto de lo que creemos. Según indicaron los periodistas Borys Kit y Aaron Couch de The Hollywood Reporter, una cuarta entrega cinematográfica de “Captain America” está siendo producida por el creador de “Falcon y el Soldado del Invierno” (“Falcon and the Winter Soldier”), Malcolm Spellman.

Según señalaron, Spellman, quien también era el guionista jefe de la serie de Disney+, estaría trabajando con Dalan Musson, otro escritor con experiencia en los proyectos de Marvel Studios.

La noticia no ha sido confirmada oficialmente, pero The Hollywood Reporter previamente han logrado reportar acertadamente de otros avances en las películas de superhéroes como la inclusión de Michael Keaton como uno de los Batman en “The Flash” de DC Comics y el regreso de Alfred Molina al rol de Doctor Octopus en la próxima “Spider-Man: No Way Home”.

“Falcon y el Soldado del Invierno” culminó este 23 de abril tras seis episodios. La serie, protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan como los epónimos héroes giró en torno a quién sería el sucesor del título de Capitán América tras el retiro de Steve Rogers (encarnado por Chris Evans) en “Avengers: Endgame” (2019). ADVERTENCIA, EN ESTA NOTA DISCUTIREMOS ALGUNOS SPOILERS SOBRE EL ÚLTIMO CAPÍTULO DEL PROGRAMA.

En el episodio final de “Falcon y el Soldado del Invierno” Wilson finalmente acepta su rol como el sucesor del Capitán América, asumiendo el papel a pesar de las críticas por parte del gobierno estadounidense, quienes impusieron su propio candidato en la figura del controvertido John Walker. Esto nos deja en un punto interesante para seguir explorando la historia de Wilson en la pantalla grande.

