Falleció el actor británico Albert Finney

El actor británico Albert Finney, candidato a varios premios Óscar de la academia de Hollywood, murió a los 82 años tras una corta enfermedad, informó hoy su familia.



Finney fue célebre en películas como "Two for the Road" (1967) "Tom Jones" (1963) o "Erin Brockovich" (2000), entre muchas otras, así como en el filme del agente secreto James Bond "Skyfall" (2012).



"Albert Finney, de 82 años, falleció en paz después de una corta enfermedad, con sus seres queridos a su lado. La familia pide privacidad en este triste momento", indica el comunicado de sus allegados.



Finney, nacido en mayo de 1936, fue un actor de larga trayectoria filmográfica, con unas sesenta películas a sus espaldas y cinco nominaciones para los premios Óscar, además de numerosos galardones, como tres Globos de Oro y dos premios británicos Bafta.



El actor, que se hizo particularmente famoso en los años sesenta y setenta, fue candidato al Óscar como mejor actor por "Tom Jones", "Murder on the Orient Express" (1974), "The Dresser" (1983) y "Under the Volcano" (1984), y a mejor secundario por "Erin Brockovich".



Nació en Salford, norte de Inglaterra, en el seno de una familia de pocos recursos que le impidió formarse en la Universidad, aunque pronto se inclinó por el mundo de la interpretación, lo que le permitió estudiar en la Real Academia de Arte Dramático.



También fue actor de teatro al subirse a las tablas para interpretar una versión de Hamlet, de William Shakespeare, en el Teatro Nacional de Londres.



Hizo el papel además del personaje Hercule Poirot en "Asesinato en el Oriente Expresss" así como del ex primer ministro británico Winston Churchil en el filme "The Gathering Storm" (2002), por el que ganó un Globo de Oro. EFE