La actriz estadounidense Andrea Evans, conocida por su participación en la novela “One Life to Live” de ABC, falleció el pasado 9 de junio a los 66 años luego de una ‘batalla’ contra el cáncer de mama.

Según informaciones del medio The Hollywood Reporter, la actriz falleció luego de librar una larga lucha contra el cáncer de mama. Por otro lado, Evans habría dejado de existir en su residencia en Pasadena, en Estados Unidos.

¿Qué otros personajes interpretó Andrea Evans?

Andrea Evans actuó en diferentes producciones, en las que protagonizó varios papeles como el de Patty Williams, en la telenovela The Young and the Restless, de la cadena CBS, entre 1983 y 1984.

Sobre la carrera de Andrea Evans

En 1988, la actriz fue nominada a los premios Emmy diurnos en la categoría de serie dramática.

Por otro lado, compitió también por el reconocimiento a la mejor intérprete de serie dramática de “nuevos enfoques” por su actuación en el papel de Vivian Price en DeVanity (2015).