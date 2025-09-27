Durante una entrevista en el programa matutino "América Hoy", Pilar Mejía, nieta de Camucha, habría revelado el estado delicado de salud el cuál atravesaba su abuela; “Está muy delicada actualmente. Guarda reposo. Estamos todo el día con ella dándole mucho amor, atendiéndola como una reina y esperando con mucha fe que pueda salir de esto”, comentó.
Más de 60 años de trayectoria representaban y posicionaban a Carmen (Camucha) Julia Chávez Negrete de Collantes como una gran exponente de la televisión y teatro peruanos. Ella venía luchando contra un avanzando cáncer de hígado que había deteriorado su estado físico e imposibilitaba una intervención quirúrgica de emergencia.
Considerada una de las primeras actrices del Perú, Camucha Negrete debutó en 1968 a través de "El Tornillo", recordado programa humorístico. En la década de 1980 participó en el programa "Risas y Salsa" e incursionó en el cine con la aclamada película nacional "Pantaleón y las visitadoras", filme basado en la celebre obra de Mario Vargas Llosa.
Tuvo numerosas participaciones en telenovelas peruanas, donde hizo despliegue de su talento actoral. Sus principales apariciones fueron en: María Emilia, Querida, Pobre diabla, La mujer de Lorenzo, Los Barriga y Cumbia Pop.
En 1989 obtuvo su primer rol como presentadora en solitario en su programa "Camucha y tú". También condujo el recordado programa "Utilísima" y hacía el 2013 el programa de relatos cortos "Confesiones, historias de la vida misma".
Carmen Negrete, Camucha, falleció a los 80 años de edad en su natal Iquitos. El deceso de la actriz de televisión, teatro y locutora radial que luchaba contra un avanzando cáncer de hígado fue confirmado por su familia.
