"Fantastic Beasts": todo lo que no sabías sobre "Los crímenes de Grindelwald"

La creadora del mundo de las varitas, J.K. Rowling, definitivamente es una de las mejores narradoras de historia de nuestro tiempo; pues ha logrado devolvernos la magia con "Animales Fantásticos".

No solo nos entregó la franquicia "Harry Potter", sino que encontró una manera de dar nueva vida a las historias mágicas con su libro y posterior película "Fantastic Beasts and Where to Find Them", éxito de taquilla en el 2016.

Con el estreno de la segunda entrega de esta saga, "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald", confirmó que otorgará a la audiencia al menos cinco películas más de esta saga.

Magia, secretos y misterio, es lo que esta película protagonizada por grandes actores como Johnny Depp y Jude Law, ofrece. Pero antes de que vaya a verla, hoy te contamos algunos de estos oscuros secretos.

Para comenzar, la creadora de este mundo mágico, J.K. Rowling, le pidió personalmente a Johnny Depp que interpretara a Grindelwald, dándole la mayor libertad y creatividad para hacerlo; los ojos espeluznantes fueron parte de ello. "El hecho de que ella dijera, 'No puedo esperar a ver qué haces con el personaje'. Y entregármelo con ese grado de confianza, me hizo sentir realmente conmovido, me quedé asombrado con eso", dijo Depp a Collider.

Por otro lado, la varita que Jude Law (Dumbledore de joven) utilizaba en la película se parecía mucho a la varita mayor que aún su personaje en la historia no había recibido; por lo que, decidieron cambiarla digitalmente en la película; además el actor ha sido el único en utilizar la herramienta más importante de la saga sin recibir instrucción previa (lo cual era una tradición en la serie de películas).

El personaje de Zoe Kravitz, Leta Lestrange, representa el papel más importante para una persona de color en la franquicia. Además, Rowling también ha aportado algo de representación LGBTQ; pues aunque la orientación sexual de Dumbledore no se relate explícitamente, se entiende.

Finalmente, la próxima película de "Animales Fantásticos" está programada para noviembre del 2020. Por ahora podemos ver los crímenes de Grindelwald en pantalla grande.