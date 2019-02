"La favorita": tráiler, sinopsis, crítica, premios y todo sobre la película competidora del premio Oscar 2019

La favorita: tráiler, sinopsis, historia, crítica y todo sobre la película | Sus 10 nominaciones al Oscar 2019 y 7 estatuillas de los BAFTA 2019 han hecho de “La favorita” ("The Favourite" en su idioma original) el foco de interés de los seguidores del cine biográfico y dramático. La cinta dirigida por Yorgos Lanthimos y escrita por Deborah Davis y Tony McNamara narra las maquinaciones políticas durante el reinado de Ana de Gran Bretaña, la última soberana británica de la Casa de los Estuardo.

Lanthimos nos presenta un palacio real plagado de histeria, traición y paranoia, en cuyas estancias se practican pasatiempos como el lanzamiento de naranjas contra hombres desnudos; y en concreto nos sitúa en medio de la feroz batalla en la que una duquesa y una sirvienta se enzarzan por las atenciones de la reina Ana, inutilizada por la depresión y los ataques de gota.

Actores y personajes de "La favorita"

En setiembre de 2015, durante el proceso de producción, se dio a conocer que Emma Stone, Olivia Colman y Kate Winslet habían sido elegidas para protagonizar la nueva película de Yorgos Lanthimos. Sin embargo, en octubre de ese mismo año, Rachel Weisz se unió al elenco en remplazo de Winslet. Asimismo, dos años después, en febrero de 2017, Nicholas Hoult se convirtió en el nuevo inquilino del drama junto a Joe Alwyn, fichado en marzo. Así fue completado el reparto principal de la película que hoy compite en 10 categorías del premio Oscar 2019, pero: ¿quién es quién exactamente en "La favorita":

Olivia Colman como la reina Ana

Emma Stone como Abigail Masham

Rachel Weisz como Sarah Churchill

Nicholas Hoult como Robert Harley

Joe Alwyn como Samuel Masham

Mark Gatiss como John Churchill

Durante una entrevista en España, el director de la cinta habló sobre la particularidad de los personajes de "La favorita" y el entorno de la ficción. Según Lanthimos, “los personajes de 'La favorita' hablan con modismos actuales, los vestidos están hechos con materiales sintéticos modernos y en la película se escucha música barroca, pero también una canción de Elton John”.

El director griego, de 45 años, enmarca estos anacronismos en su interés por las contradicciones: “Me gusta contraponer cosas, y en ‘La favorita’ he podido combinar la comedia absurda con el melodrama”.

El argumento de "La favorita"

Principios del siglo XVIII. Inglaterra está en guerra con Francia y una reina debilitada, Ana, ocupa el trono, aunque no gobierna. Eso lo hace su amiga Lady Sarah, debido al precario estado de salud y al carácter inestable de la monarca. Eso sí, entre las dos hay más que amistad... hasta que se entromete Abigail.



Abigail es una familiar caída en desgracia de Sarah, que llega al palacio como sirvienta con el favor de la misma Sarah. Sin embargo, Abigail pronto se hace muy cercana a la reina, al punto de desplazar a la duquesa de Marlborough, desatando una batalla interna entre las dos por convertirse en su 'favorita'.

La sinopsis de "La favorita" dice exactamente lo siguiente:



"A principios del s. XVIII, Inglaterra está en guerra con Francia y la enfermiza reina Ana delega sus responsabilidades a su amiga Lady Sarah, hasta que la llegada de una sirvienta dotada de un talento especial, Abigail, pone en peligro la posición de Sarah.

¿Qué le atrajo a Yorgos Lanthimos de la historia de Ana de Gran Bretaña? El director de la cinta señaló que fue “el hecho de que se tratara de una historia íntima de tres mujeres que llegaron a tener mucho poder en un determinado momento. Me atrajo la oportunidad de crear una trama con personajes femeninos muy complejos, de manera que, aunque se trate de una película de época, fuera también relevante hoy en día”.

Por su parte, la actriz Emma Stone reveló que le encantó cada aspecto Abigail Masham, su personaje en la cinta. “Me encantó interpretarla todos los días. No fue un desafía abordar este papel, fue una gran alegría. Tenía toda la gama de emociones. No tuve que enfocarme en ser encantadora e inocente a menos que fuera necesario por alguna razón en específico y, siempre hubo razones para explicar su locura. Por encima de todo en una sobreviviente", dijo la actriz.

La británica Olivia Colman, protagonista de "La Favorita", no ha querido hablar mucho sobre la película; sin embargo, el último fin de semana se alzó con el Bafta a mejor actriz. La intérprete también se llevó el Globo de Oro por este largometraje y es la favorita a llevarse el Oscar 2019.

Durante una entrevista reveló que no le gusta ser el centro de atención, pero protagonizar "La favorita" ha hecho que todos los focos se centren en ella. “Odio la pérdida del anonimato”, dijo. “Nadie te enseña cómo lidiar con esto. Ahora suelo quedarme en casa porque me resulta raro no estar en el mismo plano que el resto de la gente. No es que la gente no sea agradable, pero es más difícil de lo que se imagina”.

El tráiler de "La favorita"

"La favorita" está ambientada a principios del siglo XVIII, en una corte inglesa convulsionada por la larga guerra contra Francia. La cinta incursiona en principio en el subgénero de intrigas y enredos palaciegos, pero deriva luego hacia la lucha por el poder entre tres personajes femeninos en un mundo generalmente dominado por los hombres.

El tráiler de la película se estrenó el 4 de septiembre del 2018 en las diferentes plataformas y cuentas oficiales de las productoras y distribuidoras de la película en todo el mundo.



Desde que se estrenó en las salas de cine, la cinta ha recaudado 69,9 millones de dólares, superando en Estados Unidos a "La La Land".

Fecha de estreno de "La favorita"

La película de Yorgos Lanthimos fue estrenada por primera vez en el 75º Festival Internacional de Cine de Venecia el 30 de agosto de 2018 y el 2 de septiembre en el Festival de Cine de Telluride. Posteriormente llegó a las salas de cines.

España: 18 enero de 2019

Estados Unidos: 23 de noviembre de 2018

México: 1 de febrero de 2019

Reino Unido: 1 de enero de 2019

Perú: 7 de febrero de 2019

Ficha técnica de "La favorita"

Dirección: Yorgos Lanthimos

Reparto: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, Nicholas Hoult, Joe Alwyn, James Smith, Mark Gatiss

Título original: The Favourite

País: Reino Unido

Año: 2018

Género: Comedia dramática

Guion: Deborah Davis, Tony McNamara

Fotografía: Robbie Ryan

Crítica de "La favorita"

EL COMERCIO - SEBASTIÁN PIMENTEL

"Hay algo muy contemporáneo en este cine sobre una competencia salvaje para sobrevivir. Pero también una metafísica que conspira contra cualquier idealización o preciosismo. Y si la duquesa de Marlborough todavía reclamaba por algo más que un puro sadismo para su reina, se puede decir que es siempre el instinto predador el que termina por vencer. 'La favorita' es un filme cautivante, provocador, osado y muy complejo".

EL PAÍS - CARLOS BOYERO

"Me mareo con la utilización continua del ojo de pez, los grandes angulares, los contrapicados. Se supone que el lenguaje de la cámara sirve para contar la historia. Pero me pone enfermo ese lenguaje y tampoco me fascinan inicialmente las infinitas miserias de la corte en la que reina Ana Estuardo. Y la jerga coloquial es muy procaz, las situaciones son esperpénticas, todo resulta muy moderno para un público de iniciados. Pero resisto un poco más y lo que veo y escucho acaba enganchándome. Sin excesos. Me intriga progresivamente cómo va a acabar este relato sobre el poder absoluto utilizado para comprar sexo y tal vez un poco de amor"

ABC - OTI RODRÍGUEZ MARCHANTE

"Una radiografía deformada (¿también informada?) del arsenal de armamento femenino y las sutiles técnicas de su manejo, y una brillante y taimada exploración en la pólvora del halago y de la sugestiva manipulación".

FOTOGRAMAS - SERGI SÁNCHEZ

"Excluyendo a un patriarcado que se define a partir de su fatua estupidez, el cineasta griego expone las paradojas de esa expresión tan contemporánea, el empoderamiento, atrapando a sus protagonistas en las trampas de sus estrategias de seducción, dominación y sumisión. El poder, dice Lanthimos, es la forma más descarnada del amor. Así las cosas, en esta pelea de gatas por el favor de una monarca indecisa, tan peligrosa como lo puede ser una mujer hambrienta de afecto, tan cándida y caprichosa como una hiena herida, todo verdugo se convierte en víctima, y viceversa".

Premios de "La favorita"

American Film Institute



Película del año - La favorita

Premios BAFTA



Mejor actriz - Olivia Colman

Mejor actriz de reparto - Rachel Weisz

Mejor guion original - Deborah Davis y Tony McNamara

Mejor película británica - Yorgos Lanthimos, Ceci Dempsey, Ed Guiney y Lee Magiday

Mejor diseño de producción - Fiona Crombie y Alice Felton

Mejor diseño de vestuario - Sandy Powell

Mejor maquillaje y peluquería - Nadia Stacey

British Independent Film Awards



Mejor película independiente británica - Yorgos Lanthimos, Deborah Davis, Tony McNamara, Ceci Dempsey, Ed Guiney y Lee Magiday

​Mejor director - Yorgos Lanthimos

Mejor actriz - Olivia Colman

​Mejor actriz de reparto - Rachel Weisz

Mejor cast - Dixie Chassay

​Mejor fotografía - Robbie Ryan

​Mejor diseño de vestuario - Sandy Powell

​Mejor maquillaje y peinado - Nadia Stacey

​Mejor diseño de producción - Fiona Crombie

​Mejor guion - Deborah Davis y Tony McNamara

Chicago Film Critics Association



Mejor actriz de reparto - Olivia Colman

Mejor dirección de arte - Fiona Crombie

Festival Internacional de Cine de Gijón



Mejor actriz - Olivia Colman

Golden Globes



​Mejor actriz de comedia o musical - Olivia Colman

Premios Gotham



Premio especial del jurado a la mejor actuación en conjunto - Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz

Hollywood Film Awards



Mejor diseño de vestuario - Sandy Powell

Afiches oficiales de "La favorita"

