"Feliz día de tu muerte 2": fecha de estreno, tráiler y sinopsis de la secuela

Feliz día de tu muerte 2: fecha de estreno, tráiler y sinopsis | "Feliz día de tu muerte" ("Happy Death Day" en su idioma original), una película calificada como una fusión de "Groundhog Day" y "Scream", fue una inesperada sorpresa en 2017. Con un presupuesto de apenas US$ 4,8 millones, recaudó US$ 55.6 millones en la taquilla norteamericana y US$ 122,6 millones a nivel mundial. Hoy tiene una secuela.

Titulada oficialmente "Feliz día de tu muerte 2" ("Happy Death Day 2U"), la película trae de regreso a Christopher B. Landon como director, así como al productor Jason Blum junto a Angela Mancuso y John Baldecchi como productores ejecutivos. Asimismo, trae muchas, muchísimas muertes.

A solo unos días de su llegada a la pantalla grande, conoce aquí todo sobre "Feliz día de tu muerte 2", desde su fecha de estreno hasta la sinopsis oficial de la nueva película producida por Blumhouse Productions con Universal Pictures.

Sinopsis de "Feliz día de tu muerte 2"

Póster oficial de "Feliz día de tu muerte 2" (Foto: Universal Pictures) Universal Pictures

En la primera película del 2017, Theresa 'Tree' Gelbam se despierta el día de su cumpleaños en un dormitorio desconocido tras emborracharse la noche pasada. Ese mismo día en la noche, 'Tree' es atraída a un túnel donde es asesinada por una misteriosa figura que usa una máscara de la mascota de su campus universitario. Pero la historia solo empieza allí.

Nuevamente, 'Tree' despierta en la habitación de Carter Davis, la del comienzo, y se da cuenta que los hechos se repiten una vez más durante todo el día. De esta forma, ella queda atrapada en un bucle temporal hasta que descubre la verdadera identidad de su asesino.

Para "Feliz día de tu muerte 2", secuela del trepidante éxito de Blumhouse, Jessica Rothe vuelve a estar al frente del elenco. Esta vez, nuestra heroína 'Tree' descubre que morir una y otra vez fue sorprendentemente más fácil que los peligros que se avecinan, ya que la maldición mortal que la perseguía únicamente a ella, ahora vendrá por todos sus amigos. ¿Lograrán descubrir al asesino esta vez?

Tráiler de "Feliz Día de tu Muerte 2"

Otros adelantos de "Feliz día de tu muerte 2"

Personajes y actores de "Feliz Día de tu Muerte 2"

Jessica Rothe vuelve a dar vida al personaje principal, 'Tree' Gelbman. Israel Broussard también regresará como Carter Davis, así como Charles Aitken, Caleb Spillyards y Laura Clifton:

Jessica Rothe - Theresa "Tree" Gelbman

Israel Broussard - Carter Davis

Suraj Sharma - Samar Ghosh

Sarah Yarkin - Dre Morgan

Ruby Modine - Lori Spengler

Rachel Matthews - Danielle Bouseman

Charles Aitken - Gregory Butler

Steve Zissis - Dean Bronson

Caleb Spillyards - Tim Bauer

Laura Clifton - Stephanie Butler

Wendy Miklovic – Enfermera nueva

GiGi Erneta - Reportero

Phi Vu - Ryan Phan

Tenea Intriago – Estudiante protestante

Kaleb Naquin – Mascota de Bayfield

Equipo creativo de "Feliz día de tu muerte 2"

Dirección: Christopher B. Landon

Producción: Jason Blum

Guion: Christopher B. Landon

Basada en: los personajes de Scott Lobdell

Música: Bear McCreary

Fotografía: Toby Oliver

Fecha de estreno de "Feliz Día de tu Muerte 2"

Originalmente, "Feliz día de tu muerte 2" se iba a estrenar el 14 de febrero en Estados Unidos, pero se adelantó un día luego que el padre de una víctima del tiroteo de la escuela de Parkland pidiera que no se lance el mismo día del aniversario de la tragedia.