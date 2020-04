El Festival de Cine de Lima, mayor certamen cinéfilo de la capital, empieza como cada agosto y echa una mirada a lo más interesante de la producción latinoamericana actual. Aunque las dos competencias principales tienen muchos destacados, las diferentes secciones ofrecen una variedad de producciones imperdibles.

Si solo hubiese una sección para elegir de todo el festival, una sola, Clásicos Franceses Renovados sería la indiscutible. La selección de cinco películas de este año incluye dos en particular que saltan a la vista: “Ascensor para el cadalso”, de Louis Malle, y “Monsieur Klein”, de Joseph Losey, ambas con la recientemente fallecida Jeanne Moreau en los roles protagónicos. Buena oportunidad de apreciar su talento y enigmática belleza en la gran pantalla.

Completan la nómina “La inhumana” de Marcel L’Herbier, “César y Rosalie” de Claude Sautet y “La marquesa de O” del gran maestro Éric Rohmer.

En Imprescindibles del 2017 encontraremos películas estrenadas este año o el anterior y que vienen de recorrer, con muy buenos comentarios, los principales festivales del mundo.

Para no perderse: “The Beguiled”, cinta con la que Sofia Coppola ganó el premio a mejor directora en el último Cannes, o “I Am Not Your Negro” (en la foto), documental basado en textos de James Baldwin sobre la reivindicación de la población negra en Estados Unidos.

Gira Ambulante ​La muestra de la asociación civil Ambulante, de México, se ha convertido en una feliz tradición dentro del festival, con su gira de documentales de los más variados rincones del planeta.

Para resaltar este año: “Safari”, del austríaco Ulrich Seidl (en la foto); “Last Men in Aleppo”, sobre el conflicto en Siria; “Chavela”, con una entrevista inédita a la famosa cantante; “The Queen of Ireland”, documental de temática LGTB, entre otras.

Finlandia en Lima: retrospectiva de Aki Kaurismäki Para celebrar el primer centenario de su independencia, el país nórdico organiza una muestra de su cineasta más aclamado. Kaurismäki es un reconocido autor que, desde los años ochenta, ha puesto el foco sobre la cara escondida de Europa, la de los sectores proletarios y menos favorecidos.

Cine de pulcritud estética y rostros impávidos en el que destacan títulos como “Sombras en el paraíso”, “La chica de la fábrica de cerillas”, “El hombre sin pasado”, “Le Havre” y su más reciente producción, “The Other Side of Hope” (en la foto), cinta del 2017 y estreno absoluto en el Perú.