Festival de Cine de Lima PUCP: todo lo que debes saber de la fiesta cinematográfica

Género e inclusión

El cine siempre ha sido una vía para hablar, entre otras cosas, de los temas urgentes, de las problemáticas que más nos competen. Y como la actualidad no es excepción, en esta edición del Festival de Cine de Lima se pueden encontrar varios filmes centrados en cuestiones como la diversidad, la tolerancia o la violencia de género. Películas que nos hacen conocer realidades cercanas, pero que a veces pasamos por alto, y que nos invitan a reflexionar sobre cómo actuamos ante ello.

"CON EL NOMBRE DE TANIA"

Documental sobre la trata de mujeres en la selva peruana.

-Domingo 11, 5 p.m. (CCPUCP). Martes 13, 4:45 p.m. (Cineplanet Alcázar). Jueves 15, 3 p.m. (Cineplanet Salaverry).

"JOSÉ"

En Guatemala, un joven de 19 años conocerá el dolor y la pasión vividos en secreto.

-Sábado 10, 10:15 p.m. (Cineplanet Primavera). Domingo 11, 7:15 p.m. (Cineplanet Alcázar). Miércoles 14, 2:30 p.m. (CCPUCP).

"LEMEBEL"

El escritor chileno Pedro Lemebel, genial y transgresor, es el protagonista del filme.

-Martes 13, 4:45 p.m. (CCPUCP). Miércoles 14, 7:30 p.m. (Cineplanet Alcázar). Viernes 16, 3 p.m. (Cineplanet Primavera).

"QUE SEA LEY"

Una mirada a la lucha de miles de mujeres en Argentina por la aprobación del aborto legal.

-Jueves 15, 8 p.m. (Cineplanet Alcázar). Viernes 16, 10:30 p.m. (Cineplanet Alcázar).

"MAPACHO"

Amores y frustraciones en la vida de una estilista transexual en la Amazonía peruana.

-Sábado 10, 8 p.m. (sala Armando Robles Godoy). Domingo 11, 7:30 p.m. (CCPUCP).

"LAS MIL MUJERES"

Cuatro artistas y sus historias sobre la diversidad de género.

-Sábado 17, 10:30 p.m. (Cineplanet Alcázar).

Cine dentro del cine



Son innumerables los casos en que los cineastas nos han mostrado en sus propias obras el amor que sienten por el séptimo arte, pero también sus miedos y frustraciones. Aquí una serie de cintas en las que la autorreferencia está plenamente justificada y nos conduce a conocer un poco más sobre el arte de hacer películas.

"MADAME CINEMA"

La historia de Margot Benacerraf, pionera e ícono del cine venezolano.

-Domingo 11, 10:30 p.m. (Cineplanet Alcázar). Miércoles 14, 8 p.m.

(Cineplanet Primavera).

"LA VENGANZA DE JAIRO"

Documental sobre Jairo Pinilla, cineasta de culto del terror hecho en Colombia.

-Domingo 11, 2:30 p.m. (Cineplanet Alcázar). Sábado 10, 5:15 p.m. (Cineplanet Alcázar). Jueves 15, 8 p.m. (Cineplanet Salaverry).

"VARDA BY AGNÈS"

La gran maestra del cine francés Agnès Varda, fallecida hace solo unos meses, dejó esta película en la que reflexiona sobre su cine y su forma de ver la vida.

-Martes 13, 4:30 p.m. (CCPUCP). Jueves 15, 7:45 p.m. (Cineplanet Alcázar).

Dramas de familia



Los temas familiares tienen alcance universal, pero nuestra idiosincrasia latinoamericana ha propiciado una particular tendencia que involucra intrigas, separaciones, reencuentros y otras vicisitudes. Todas ellas, además, narradas en clave diversa: del melodrama al horror, del misterio a la comedia. Para todos los gustos.

"SUEÑO FLORIANÓPOLIS"

Una familia argentina emprende un viaje a Brasil para resolver sus crisis.

-Sábado 10, 2:30 p.m. (CCPUCP). Domingo 11, 8 p.m. (Cineplanet Salaverry). Lunes 12, 7:15 p.m. (Cineplanet Alcázar).

"LA BRONCA"

Un joven peruano se dirige a Canadá para reencontrarse con su padre, a quien no ve desde hace varios años.

-Lunes 12, 7 p.m. (CCPUCP). Martes 13, 5 p.m. (Cineplanet Alcázar). Miércoles 14, 8 p.m. (Cineplanet Salaverry).

"JOEL"

Carlos Sorín dirige esta película sobre una pareja en busca de adoptar un niño.

-Martes 13, 10:15 p.m. (Cineplanet Salaverry). Viernes 16, 9:45 p.m. (CCPUCP). Sábado 17, 5:30 p.m. (Cineplanet Alcázar).

Oído a la música



La prueba de que los sonidos en el cine importan es que una de las secciones del festival se titula De Música Ligera. Pero incluso fuera de ella, la oferta de películas que tienen como motivo principal a la música es amplia. Una buena oportunidad para mezclar la cinefilia y la melomanía en un solo lugar. Aquí unas recomendaciones.

"YESTERDAY"

El británico Danny Boyle imagina cómo sería el mundo sin los Beatles.

-Viernes 9, 7 p.m. (CCPUCP). Sábado 10, 2:45 p.m. (Cineplanet Alcázar). Domingo 11, 10:15 p.m. (Cineplanet Primavera).

"PERUJAZZ MÁGICO"

Metáfora visual y sonora de la gran agrupación nacional Perujazz.

-Sábado 10, 3 p.m. (CCPUCP). Martes 13, 10:15 p.m. (Cineplanet Alcázar). Sábado 17, 7:30 p.m. (Cineplanet Alcázar).

"EL DÍA QUE ME QUIERAS"

Cuando el amor y la música están prohibidos. Con el gran Carlos Gardel.

-Miércoles 14, 2:15 p.m. (Cineplanet Alcázar).

Muchas funciones gratuitas

Muestra itinerante

Uno de los grandes objetivos del festival es llevar películas a más personas. Por eso esta sección tendrá 300 proyecciones en 82 sedes de 14 ciudades del país. La inauguración será con el documental “Rodar contra todo” de Marianela Vega, en la sede cultural de los Juegos Panamericanos (Parque de la Exposición). Todas las funciones son gratuitas. Detalles en www.festivaldelima.com/2019/muestra-itinerante



Encuentros en el festival



El cine clandestino de Jorge Sanjinés

Parte del homenaje al cineasta y guionista boliviano. Participan: César Pérez, Pedro Lijerón, Mauricio Godoy y Marita Barea.

Sábado 10 de agosto, 5 p.m. Sala 5 del CCPUCP.



Diálogo con Gael García Bernal

El destacado actor mexicano llega al festival, ahora en su faceta de director, para presentar “Chicuarotes”. Él conversará con Enid ‘Pinky’ Campos y Daniel Vega.

Domingo 11 de agosto, 11 a.m. Sala Azul del CCPUCP.



Marianne Eyde: una travesía cinematográfica

Reconocimiento a la trayectoria de la cineasta y proyección del documental “Dibujando memorias”. Participan: César Pérez, Rocío Ferreira, Paulo Orellana y Milagros del Carpio.

Domingo 11 de agosto, 5 p.m. Sala 5 del CCPUCP.



“Jodorowsky: el cine como viaje”

Presentación del libro de José Carlos Cabrejo. Participan Nicolás Carrasco, Kathy Subirana y el autor.

Lunes 12 de agosto, 6 p.m. Sala 3 del CCPUCP.



La puesta en escena: el método del documental

Clase maestra con el cineasta sueco Mikael Wiström. Martes 13 de agosto, 6 p.m.

Sala 3 del CCPUCP.



Clase maestra con Javier Corcuera

La sesión incluye la proyección del documental “La espalda del mundo”.

Jueves 15 de agosto, 10 a.m. Centro de la Imagen (Av. 28 de Julio 815, Miraflores).



“El cine de los maestros”

Presentación del libro póstumo de Federico de Cárdenas. Participan Kathy Subirana, Javier Protzel y Reynaldo Ledgard.

Jueves 15 de agosto, 6 p.m. Sala 3 del CCPUCP.



Mujeres haciendo cine (de ficción)

Conversatorio con Lucía Garibaldi (Uruguay), María Alche (Argentina), Alejandra Márquez (México), Ana Caridad Sánchez y Melina León.

Viernes 16 de agosto, 11 a.m. Sala 5 del CCPUCP.



Una mirada al Perú: encuentro con el Grupo Chaski

El colectivo peruano de cine es otro de los homenajeados del festival. Participan: María Elena Benites, Alejandro Legaspi y Rocío Valdez.

Sábado 17 de agosto, 11 a.m. Sala Azul del CCPUCP.