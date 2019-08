Tres directores peruanos recomiendan qué ver en el Festival de Cine de Lima PUCP

Si es verdad que las películas son el álbum familiar de un país, el Festival de Cine de Lima PUCP no puede ser otra cosa que la más genuina y emocionante fiesta que celebra lo que somos y lo que hacemos. Y en esta fiesta nunca faltan las recomendaciones para vivirla y celebrarla lo mejor posible. Por eso presentamos las recomendaciones de tres cineastas peruanos.



"La Camarista" es una película mexicana dirigida por Lila Avilés

Para el director Francisco Lombardi, sus recomendaciones empiezan por “Beanpole”, una película rusa que cuenta la historia de Iya y Masha, dos mujeres que buscan sentido y esperanza en la lucha por reconstruir sus vidas entre las ruinas de la ciudad de Leningrado, durante la Segunda Guerra Mundial. “Es uno de los grandes sucesos de Cannes de este año”, señala el director de “La boca del lobo”.

Beanpole está ambientada en la Leningrado de 1945.

La segunda recomendación de Lombardi es “La bronca”, dirigida por los hermanos Vega que cuenta la historia de un padre y un hijo migrantes que deberán superar la violencia que arrastran desde su país de origen. Y la tercera y última recomendación es “El joven Ahmed”, de los hermanos Jean Pierre y Luc Dardenne. Se trata de una cinta que cuestiona los ideales de pureza de un creyente frente a las tentaciones de la vida ordinaria.

"El joven Ahmed" fue parte del último Festival de Cine de Cannes. (Francia, 2019)

Para Joel Calero, director de “La última tarde” y de “Cielo oscuro” es imprescindible ver tres películas del director sueco Mikael Wiström: “La otra orilla”, “Compadre” y “Familia”. “En 1968, Mikael arribó al Perú como voluntario en los Traperos de Emaús. Mikael era, además, fotógrafo. Y fue así como registró la cotidianeidad de la familia Barrientos en las chancherías suburbiales de Lima, y también la toma de tierras en el sur andino. Décadas después, esas fotos serían el punto de partida para unos documentales que, contando la historia de los Barrientos, cuentan la historia esencial del hombre cotidiano del Perú de las últimas décadas. “La otra orilla” es el primer filme y es de 1993. Luego, 11 años después, continuó con “Compadre”. Y 6 años después, en el 2010, vendría “Familia”, indica Calero.

"La otra orilla" es la primera parte de la trilogía de Mikael Wiström sobre la familia peruana Barrientos.

Para la Marianela Vega, miembro del comité especializado del Festival, hay también tres películas imperdibles. La primera es “By the name of Tania”, una cinta que ofrece una mirada íntima y potente a un tema tan urgente como la trata de mujeres en la selva peruana. “Tiene un excelente trabajo sonoro y fotográfico que nos permite sentir y acompañar de cerca el duro trayecto de la protagonista”, explica y además añade que “es una gran oportunidad de apreciar el trabajo de una directora peruana como Mary Jiménez, cuya obra necesita conocerse más”, agrega León.

"Canción sin nombre", es la primera película de la directora peruana Melina León.

Asímismo, Vega recomienda ver “Lemebel”, una película que presenta la vida y obra de Pedro Lemebel, escritor, artista y activista LGTBI chileno. “Es una cinta que pone sobre la mesa temas como el racismo, clasismo y la homofobia y nos confronta con nuestros propios prejuicios”, asegura León.

"Con el nombre de Tania" es una cinta basada en testimonios reales sobre la prostitución en regiones mineras peruanas.

Finalmente, Marianela sugiere ver “Canción sin nombre”, la ópera prima de la directora peruana Melina León. “Tenemos la suerte de poder ver en calidad de estreno nacional esta película que estuvo hace poco en la Quincena de Realizadores del prestigioso Festival de Cannes”, señala antes de definirla como “una película de una factura impecable, dura y hermosa, que nos acerca a una historia que representa toda una época de delitos invisibilizados en nuestro país”, sentencia.



Fechas: del 9 al 17 de agosto.

Sedes: CCPUCP (Av. Camino Real 1075, San Isidro), Cineplanet, sala Armando Robles Godoy, entre otras.

Más información: www.festivaldelima.com