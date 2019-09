"Joker" gana el León de Oro en el Festival de Venecia: esta es la lista completa de ganadores

La película "Joker" dirigida por Todd Phillips ganó hoy el León de Oro de la 76 edición del Festival de Cine de Venecia.

Tráiler de "Joker". (Fuente: Warner Bros)

Este es el palmarés completo del jurado, presidido por la argentina Lucrecia Martel, en su principal sección competitiva.



SECCIÓN OFICIAL



León de Oro: "Joker" de Todd Phillips



León de Plata al mejor director: Roy Andersson por "About endlessness"



Gran Premio del Jurado: "J'accuse" de Roman Polanski



Premio Especial del Jurado: "La mafia non è più quella di una volta" de Franco Maresco



Copa Volpi a la mejor actriz: Ariane Ascaride por "Gloria Mundi"



Copa Volpi al mejor actor: Luca Marinelli por "Martin Eden"



Mejor guion: "Nº7 Cherry Lane" de Yonfan



Premio Marcello Mastroianni al mejor intérprete emergente: Toby Wallace por "Babyteeth"

HORIZONTES





Mejor filme: "Atlantis" de Valentyn Vasyanovych



Mejor dirección: Théo Court por "Blanco en blanco"



Premio especial del jurado: "Verdict" de Raymund Ribay Gutierrez



Mejor interpretación femenina: Marta Nieto por "Madre"



Mejor interpretación masculina: Sami Bouajilla por "Un fils"



Mejor guion: "Revenir" de Jessica Palud



Mejor cortometraje: "Darling" de Saim Sadiq

OTROS PREMIOS



Premio Luigi di Laurentiis a la mejor ópera prima: "You Will Die at 20" de Amjad Abu Alala



Premio a la mejor película de realidad virtual: "The Key" de Celine Tricart.



Premio a la mejor experiencia en realidad virtual: "A Linho" de Ricardo Laganaro.



Premio a la mejor historia de realidad virtual: "Daughters of Chibok" de Joel Kachi Benson.



Mejor documental sobre el cine: "Babenco - Alguém tem que ouvir o coraçao e dizer: Parou", de Barbára Paz.



Mejor restauración: "Extase", Gustav Machatý. (Fuente: EFE)