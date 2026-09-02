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Resumen

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Antes de que la conversación girara hacia la política, El Festival de Venecia 2026 se presentó como siempre lo hace: con alfombra roja y homenajes. La 83ª edición del festival, que arrancó este miércoles 2 de septiembre en el Lido y se extenderá hasta el sábado 12 —cuando cerrará con la película italiana “Dio ride”, de Giovanni Veronesi—, entregó el León de Oro a la Trayectoria a George Clooney y a Ellen Burstyn, en una gala en la que la actriz Laura Dern fue la encargada de entregarle el galardón a Clooney.

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