Antes de que la conversación girara hacia la política, El Festival de Venecia 2026 se presentó como siempre lo hace: con alfombra roja y homenajes. La 83ª edición del festival, que arrancó este miércoles 2 de septiembre en el Lido y se extenderá hasta el sábado 12 —cuando cerrará con la película italiana “Dio ride”, de Giovanni Veronesi—, entregó el León de Oro a la Trayectoria a George Clooney y a Ellen Burstyn, en una gala en la que la actriz Laura Dern fue la encargada de entregarle el galardón a Clooney.

La competencia oficial reúne 21 largometrajes que aspiran al máximo galardón, con la actriz y directora Maggie Gyllenhaal al frente de un jurado internacional que dará a conocer el palmarés el mismo sábado 12. Entre los títulos más comentados está “Búnker”, de Florian Zeller —su tercera película tras “El padre”, que le dio a Anthony Hopkins su segundo Oscar, y “El hijo”—, con Javier Bardem como un arquitecto que acepta construirle un refugio a un multimillonario tecnológico mientras su esposa, interpretada por Penélope Cruz, empieza a cuestionar diecisiete años de matrimonio. También destaca “Primetime”, con Robert Pattinson como Chris Hansen, el periodista que saltó a la fama con el programa “To Catch a Predator”.

La actriz navarra Clara Galle, protagonista de "A través de mi ventana" y de la serie "Olympo", vuelve a Venecia como una de las caras jóvenes españolas habituales de la Mostra

La lista de favoritas suma nombres. “Wild Horse Nine”, la comedia negra de Martin McDonagh ambientada poco antes del golpe de Estado de 1973 en Chile, reúne a John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Mariana di Girolamo y Tom Waits, y ya se perfila como una de las cartas fuertes rumbo a Toronto y los Oscar. También genera expectativa “Possible Love”, del surcoreano Lee Chang-Dong, que regresa al cine ocho años después de “Burning” con una película que Corea del Sur ya eligió para representarla en la carrera al Oscar; y “Bucking Fastard”, de Werner Herzog, con Kate y Rooney Mara como dos hermanas gemelas inspiradas en un caso real de los años 80.

También hubo espacio para el cine en español. El mexicano Gael García Bernal presenta “Hombre al agua” en la sección Venezia Spotlight, mientras que el argentino Marco Bechis estrena “Ritorno a Buenos Aires” y su compatriota Mariano Llinás lleva a Venecia su “Biografía de Jorge Luis Borges”, un documental de casi seis horas. Tres apuestas que, sin ocupar los grandes titulares, confirman el peso del cine latinoamericano en uno de los festivales más influyentes del calendario internacional.

El piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz Jr. y la modelo escocesa Rebecca Donaldson, pareja desde 2023, hicieron esta noche su primer posado juntos en la alfombra roja de Venecia

Detrás de las alfombras

Detrás del glamour, sin embargo, esta edición tiene una particularidad que la distingue de las anteriores: por primera vez en mucho tiempo, Hollywood redujo notablemente su presencia en el festival. La industria estadounidense atraviesa una crisis marcada por rodajes cada vez más caros y estudios que se arriesgan menos a la hora de producir, según explicó el propio Alberto Barbera, director artístico del certamen. En su lugar, la Mostra abrió espacio a un cine de autor volcado en la actualidad: Gaza, Ucrania, la inmigración estadounidense y las transformaciones democráticas ocupan el centro de la programación.

El caso más comentado es “NAZA”, el documental que compite por el León de Oro, dirigido por Yuval Abraham y Rachel Szor, dos de los realizadores de “No Other Land”, ganadora del Oscar. Producida por The Guardian y con Jonathan Glazer —responsable de “Zona de interés”— como productor ejecutivo, la cinta reconstruye el entramado institucional que, según sus autores, permitió la muerte de miles de civiles palestinos en Gaza. Se estrenará el 10 de septiembre, con ambos directores presentes en la sala.

NAZA", rodada de noche en azoteas de Tel Aviv. El documental fue filmado entre 2019 y 2023 por un equipo de cineastas israelíes y palestinos, y su producción concluyó apenas días antes del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 que desató la guerra en Gaza.

“NAZA” no es la única señal de ese giro político. “Ink”, la cinta que abrió el festival, dirigida por Danny Boyle y protagonizada por Guy Pearce y Jack O’Connell, retrata el ascenso del magnate mediático australiano Rupert Murdoch, hoy de 95 años, y su alianza con el editor Larry Lamb para levantar el tabloide más vendido del mundo. A ella se suma “Musk”, el documental de Alex Gibney centrado en Elon Musk, además de títulos que abordan la inmigración estadounidense y las transformaciones democráticas en distintas regiones del mundo. Para The Hollywood Reporter, se trata de la edición más política en la historia del festival.

El giro no es aislado. El año pasado, el estreno de “The Voice of Hind Rajab” recibió una ovación de 22 minutos, la más larga de aquella edición, mientras el público agitaba banderas palestinas. Este año, colectivos como Venice4Palestine, con figuras como Roger Waters, Annie Ernaux, Matteo Garrone e Isabel Coixet, volvieron a pedirle al festival que rompa lazos con instituciones vinculadas al gobierno israelí. “Nuestra postura es muy clara”, respondió Barbera al justificar la selección de películas sobre Gaza y Palestina.

La incógnita se despejará este sábado 12 de septiembre, cuando el jurado presidido por Maggie Gyllenhaal entregue el León de Oro en la ceremonia de clausura, que pondrá fin al festival con la proyección de “Dio ride”, de Giovanni Veronesi.