Un trabajador prepara un cartel publicitario del Festival de Cine de Venecia mientras se realizan los últimos preparativos en el Lido de Venecia | Foto: EFE
Un trabajador prepara un cartel publicitario del Festival de Cine de Venecia mientras se realizan los últimos preparativos en el Lido de Venecia | Foto: EFE
/ FABIO FRUSTACI
Por Redacción EC

La 83.° edición del Festival Internacional de Cine de Venecia inicia este miércoles 2 de setiembre en la isla del Lido, Italia, con 21 películas en competencia oficial y homenajes a George Clooney y Ellen Burstyn, además de marcar el inicio de la carrera rumbo a los premios Oscar.

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