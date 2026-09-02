La 83.° edición del Festival Internacional de Cine de Venecia inicia este miércoles 2 de setiembre en la isla del Lido, Italia, con 21 películas en competencia oficial y homenajes a George Clooney y Ellen Burstyn, además de marcar el inicio de la carrera rumbo a los premios Oscar.

La inauguración incluye la proyección de la película “Ink”, dirigida por el cineasta británico Danny Boyle y protagonizada por Guy Pearce, largometraje enfocado en los inicios del empresario Rupert Murdoch tras la compra del diario The Sun.

Las actividades del festival se extenderán hasta el sábado 12 de setiembre, fecha donde el jurado presidido por la actriz y realizadora Maggie Gyllenhaal anunciará a los ganadores y entregará el máximo galardón, el León de Oro.

Asimismo, la programación oficial contempla la llegada de figuras internacionales como Robert Pattinson, Javier Bardem, Penélope Cruz, Pamela Anderson y los músicos Noel y Liam Gallagher.

Durante la jornada de exhibiciones, la organización entregará premios a la trayectoria al actor y productor estadounidense George Clooney y a la actriz Ellen Burstyn.

Entre los largometrajes que compiten por el galardón principal figuran “Wild Horse Nine de Martin McDonagh, el drama psicológico ”Bunker" de Florian Zeller y la cinta “Possible Love” del director surcoreano Lee Chang-dong.