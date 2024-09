El Festival de Cine de Venecia 2024 ha revelado su lista completa de ganadores, que involucran 33 premios considerando las categorías principales, secciones paralelas y premios honoríficos. Pedro Almodóvar, cineasta español, se llevó el León de Oro por “La habitación de al lado”, su primera película en inglés protagonizada por Julianne Moore y Tilda Swinton. Esta obra aborda el derecho a una muerte digna y ha sido aclamada por su tratamiento sensible del tema.

En su discurso de aceptación, Almodóvar abogó por la eutanasia, afirmando: “El ser humano debe ser libre para vivir y para morir cuando la vida sea insufrible”. También agradeció a Moore y Swinton por su “generosidad” y el “talento” que aportaron al proyecto.

El Gran Premio del Jurado fue para “Vermiglio”, dirigida por Maura Delpero, una película italiana que explora la historia de un soldado desertor al final de la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, “The Brutalist” de Brady Corbet recibió el premio a la Mejor Dirección.

Nicole Kidman recibió la Copa Volpi a la Mejor Actriz por su papel en “Babygirl”. La actriz, que no pudo asistir a la ceremonia debido al fallecimiento de su madre, expresó en una carta: “Mi corazón está roto. Los quiero. Nicole”. Vincent Lindon fue galardonado con la Copa Volpi a Mejor Actor por su actuación en “Jouer avec le feu”.

El premio a Mejor Guion fue otorgado a Murilo Hauser y Heitor Lorega por “I’m Still Here”, una película sobre la dictadura en Brasil dirigida por Walter Salles. En la sección Orizzonti, “The New Year that Never Came” de Bogdan Mureșanu ganó el premio a Mejor Película, y Sarah Friedland recibió el galardón a Mejor Dirección por “Familiar Touch”.

El Queer Lion a Mejor Película LGBTQ+ fue para “Alma del Desierto” de Mónica Taboada-Tapia, un documental sobre una mujer transgénero wayúu en Colombia. En la Semana de la Crítica, “Don’t Cry, Butterfly” de Dương Diệu Linh se llevó el Gran Premio, mientras que “Manas” de Marianna Brennand Fortes obtuvo el premio principal en la Giornate degli Autori.

Lista completa de ganadores del Festival de Venecia





Competencia Principal

León de Oro: La habitación de al lado de Pedro Almodóvar

de Pedro Almodóvar León de Plata – Gran Premio del Jurado: Vermiglio de Maura Delpero

de Maura Delpero León de Plata – Mejor Dirección: Brady Corbet por The Brutalist

Brady Corbet por Premio Especial del Jurado: April de Dea Kulumbegashvili

de Dea Kulumbegashvili Copa Volpi a Mejor Actriz: Nicole Kidman por Babygirl

Nicole Kidman por Copa Volpi a Mejor Actor: Vincent Lindon por Jouer avec le feu

Vincent Lindon por Mejor Guion: Murilo Hauser y Heitor Lorega por I’m Still Here

Murilo Hauser y Heitor Lorega por Premio Marcello Mastroianni a Mejor Actor Joven: Paul Kircher por Leurs enfants après eux

Orizzonti

Premio Orizzonti a Mejor Película: The New Year that Never Came de Bogdan Mureșanu

de Bogdan Mureșanu Premio Orizzonti a Mejor Dirección: Sarah Friedland por Familiar Touch

Sarah Friedland por Premio Especial del Jurado Orizzonti: One of Those Days When Hemme Dies de Murat Fıratoğlu

de Murat Fıratoğlu Premio Orizzonti a Mejor Actriz: Kathleen Chalfant por Familiar Touch

Kathleen Chalfant por Premio Orizzonti a Mejor Actor: Francesco Gheghi por Familia

Francesco Gheghi por Premio Orizzonti a Mejor Guion: Happy Holidays de Scandar Copti

de Scandar Copti Premio Orizzonti a Mejor Cortometraje: Who Loves the Sun de Arshia Shakiba

Orizzonti Extra

Premio de la Audiencia Orizzonti Extra: The Witness de Nader Saeivar

Queer Lion

Premio otorgado a la mejor película con temática LGBTQ+ del Festival de Venecia 2024.

Queer Lion a Mejor Película LGBTQ+: Alma del Desierto de Mónica Taboada-Tapia

Semana de la Crítica (Settimana Internazionale della Critica)

Gran Premio: Don’t Cry, Butterfly de Dương Diệu Linh

de Dương Diệu Linh Mención Especial: No Sleep Till de Alexandra Simpson

de Alexandra Simpson Premio Verona Film Club: Don’t Cry, Butterfly de Dương Diệu Linh

de Dương Diệu Linh Premio del Público Film Club: Paul & Paulette Take a Bath de Jethro Massey

de Jethro Massey Mejor Cortometraje: Things that My Best Friend Lost de Marta Innocenti

de Marta Innocenti Mejor Dirección de Cortometraje: Francesco Manzato de Nero Argento

Francesco Manzato de Mejor Contribución Técnica en Cortometraje: Marco Talarico por At Least I Will Be 8 294 400 Pixel

Giornate degli Autori

Premio Gda (Mejor Dirección): Manas de Marianna Brennand Fortes

de Marianna Brennand Fortes Premio del Público: Taxi MonAmour de Ciro De Caro

de Ciro De Caro Premio Label Europa Cinemas: Alpha. de Jan-Willem van Ewijk

León de Oro Honorífico

Premio otorgado para honrar la carrera de personalidades de la industria.

Premio: Sigourney Weaver, Peter Weir

FIPRESCI

Premio otorgado por la Federación Internacional de Crítica de Cine

Mejor Película (Competencia Principal): The Brutalist de Brady Corbet

de Brady Corbet Mejor Película (Otras Secciones): The New Year that Never Came de Bogdan Mureșanu

Venice Classics

Mejor Película Restaurada: Ecce Bombo de Nanni Moretti

de Nanni Moretti Mejor Documental sobre Cine: Chain Reactions de Alexandre O. Philippe

Venice Immersive