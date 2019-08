El Festival de Locarno homenajea al director John Waters en su 72 edición

El Festival de Locarno, la cita cinematográfica anual más importante de Suiza, arranca mañana su 72 edición con varias películas hispanoamericanas en competición y un homenaje al director estadounidense John Waters, que este año recibirá el Leopardo de Honor del certamen.



A sus 73 años Waters, director de la película de culto "Pink Flamingos" y también conocido por éxitos posteriores como "Hairspray" o "Cry Baby", recibirá en Locarno un galardón honorífico que anteriormente lograron referentes del séptimo arte como Bernardo Bertolucci, Jean-Luc Godard o Terry Gilliam.



El festival, famoso por exhibir algunas de sus películas en el magno escenario de la Piazza Grande de Locarno, concederá además un premio honorífico a la actriz Hilary Swank, quien también acudirá a la ciudad suiza para recibir el galardón.



En la principal plaza local, convertida un año más en uno de los mayores cines del mundo a cielo abierto, se exhibirán largometrajes fuera de concurso como "Once Upon a Time in Hollywood", la nueva película de Quentin Tarantino, o el documental del británico Asif Kapadi dedicado a la figura de Diego Armando Maradona.



En el concurso internacional compiten entre otras la película española "Longa Noite", de Eloy Enciso y la italoargentina "Hogar", de Maura Delpero.



En la sección Cineastas del Presente, más centrada en jóvenes realizadores, la representación hispanoamericana correrá a cargo del mexicano Carlos Lenin, con su ópera prima "La paloma y el lobo".