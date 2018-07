Clásicos de Resnais, Visconti, Ripstein y Carpenter compiten en Festival de Venecia

La cinta "El lugar sin límites" (1977) del director mexicano Arturo Ripstein competirá en una sección sobre los mejores clásicos restaurados del Festival de Venecia, del 29 de agosto al 8 de septiembre, informaron sus organizadores.

La cinta, basada en la novela homónima del chileno José Donoso, optará a los dos premios de la sección Venecia Clásicos: Mejor Filme restaurado y Mejor documental sobre el cine, gracias a la restauración de la Cineteca Nacional de México e Imcine.

Competirán 17 obras maestras de la cinematografía, como "Morte a Venezia" (1962) de Luchino Visconti; "Some like it hot" (1959) de Billy Wilder; "Nothing sacred" (1937) de William Wellman o "La notte di San Lorenzo" (1982), de los hermanos Paolo y Vittoro Taviani.

También la cinta de ciencia ficción "They live" (1988) de John Carpenter; "L'année dernière à marienbad" (1961) del cineasta de la nouvelle vague francesa Alain Resnais, "The killers" (1964) de Don Siegel y "The mad fox" (1962) del japonés Tomu Uchida.

Completan la selección de clásicos "The Killers" (1946) del alemán Robert Siodmak; "Voskhozhdeniye" (1976) de la soviética Larisa Shepitko; "Adieu Philippine" (1962) del francés Jacques Roziers, "Il Posto" (1961) del italiano Ermanno Olmi.

También "Street of Shame" (1956) del japonés Kenji Mizoguchi; "The brick and the mirror" (1964) del iraní Ebrahim Golestan, "The naked city" (1948) del estadounidense Jules Dassin e "Il portiere di notte" (1974) de la italiana Liliana Cavani.

El jurado de este certamen de la Mostra veneciana estará compuesto por veintiséis estudiantes de cine y estará presidido por el realizador italiano Salvatore Mereu, autor de "Bellas Mariposas" (2012).

La sección Venecia Clásicos presenta desde el 2012 en la Mostra una selección de las mejores restauraciones de películas clásicas realizadas en el último año en todo el mundo, además de una serie de documentales sobre el cine y sus autores más representativos.

El programa de los documentales se hará público en la rueda de prensa en la que, el próximo 25 de julio, se desvelará el plantel y el programa de la que será la 75 edición del Festival de Venecia.