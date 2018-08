Festival de Venecia 2018: todas las películas nominadas al León de oro

Las nuevas películas de Damien Chazelle, los hermanos Coen o Luca Gudagnino competirán en el 75 Festival de Venecia, que comienza el miércoles y que también mostrará el filme que Orson Welles dejó inconcluso o el debut de Bradley Cooper en la dirección.

Una intensa edición en la que Venecia ha acogido sin condiciones las producciones de Netflix, frente a las limitaciones impuestas por Cannes, lo que permitirá ver en la Mostra los últimos trabajos de Alfonso Cuarón, Paul Greengrass o los Coen, además del filme póstumo de Welles, completado por los productores Frank Marshall y Filip Jan Rymsza.

La flexibilidad de las normas de Venecia ha permitido la participación de películas de plataformas audiovisuales o una amplia sección dedicada a la realidad virtual, pero el festival no se ha mostrado igual de abierto a la presencia de mujeres realizadoras y, tan solo una, la australiana Jennifer Kent, competirá por el León de Oro.

LAS NOMINADAS AL LEÓN DE ORO (SECCIÓN OFICIAL)

"The Mountain" (La montaña), de Rick Alverson (EEUU)

"Doubles vies" (Vidas dobles), de Olivier Assaya (Francia)

"The sisters brothers" (Las hermanas hermanos), de Jacques Audiard (Francia, Bélgica, Rumanía, España)

"First Man", de Damien Chazelle (EEUU)

"The Ballad of Buster Scruggs", de Joel y Etan Coen (EEUU)

"Vox Lux", de Brady Corbet (EEUU)

"Roma", de Alfonso Cuarón (México)

"22 July" (22 de Julio), de Paul Greengrass (Noruega-Islandia)

"Suspiria", de Luca Guadagnino (Italia)

"Werk Ohne Autor" (Obra sin autor), de Florian Henckel von Donnersmarck (Alemania)

"The Nightingale" (Ruiseñor), de Jennifer Kent (Australia)

"The Favourite" (La favorita), de Yorgos Lanthimos (GB - Irlanda)

"Peterloo", de Mike Leigh (EEUU - GB)

"Capri-Revolution", de Mario Martone (Italia)

"What You Gonna Do When the World's On Fire" (Qué vas hacer cuando el mundo esté en llamas), de Roberto Minervini (Italia)

"Napszállta" (Atardecer), de László Nemes (Hungría-Francia)

"Frères Ennemis" (Hermanos enemigos), de David Oelhoffen (Francia - Bélgica)

"Nuestro Tiempo", de Carlos Reygadas (México)

"At Eternity's Gate" (En la puerta de la eternidad), de Julian Schnabel (EEUU- Francia)

"Acusada", de Gonzalo Tobal (Argentina)

"Zan" (Asesinato), de Shin'ya Tsukamoto (Japón)