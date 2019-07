Festival de Venecia 2019: todas las películas que compiten por el León de Oro | FOTOS

Este jueves se reveló la lista completa de las películas que competirán en la edición No. 76 del Festival de Venecia 2019. Serán 21 las cintas que se exhibirán en el evento del cine más antiguo de Europa. Conócelas todas en esta nota.

► "La verdad" de Hirokazu Kore-eda inaugurará el 76º festival de cine de Venecia

► Cuarón, Reygadas y Tobal, las apuestas latinoamericanas para el León de Oro



La gran sorpresa que dio el anuncio de las películas del Festival de Venecia 2019 fue la incorporación de tres producciones de Netflix y tres de Hollywood. La plataforma de streaming presentará "The Laundromat", inspirada en los Panama Papers y protagonizada por Meryl Streep y Antonio Banderas; "Marriage Story", con Scarlett Johansson; y "The King".

Por su parte, Hollywood exhibirá sus recientes cinta "Joker" con Joaquin Phoenix; "Ad Astra" con Brad Pitt; y "J'accuse" del director Roman Polanski.

Conoce a continuación la lista completa de las cintas que se presentarán en el Festival de Venecia 2019.

LISTA COMPLETA DE PELÍCULAS

- "La verdad", del japonés Hirokazu Kore-eda (película de inauguración).

- "The Perfect Candidate" ("El candidato perfecto"), de la saudita Haifaa Al-Mansour.

- "About Endlessness" ("Acerca de lo eterno") del sueco Roy Andersson.

- "Was Network", del francés Olivier Assayas.

- "Marriage Story" ("La historia de un matrimonio"), del estadounidense Noah Baumbach.

- "Guest of Honour" ("Invitado de honor"), del canadiense de origen armenio Atom Egoyan.

- "Ad Astra" del estadounidense James Gray.

- "A Herdade" ("La herencia") del portugués Tiago Guedes.

- "Gloria Mundi", del francés Robert Guédiguian.

- "Waiting for the Barbarians" ("Esperando a los bárbaros"), del colombiano Ciro Guerra.

- "Ema", del chileno Pablo Larraín.

- "Saturday Fiction" ("Sábado de ficción") del chino Ye Lou.

- "Martin Eden" del italiano Pietro Marcello.

- "La mafia non è più quella di una volta" ("La mafia ya no es la misma de antes"), del italiano Franco Maresco.

- "The Painted Bird" ("El pájaro pintado"), del checo Václav Marhoul.

- "The Mayor of Rione Sanità" ("El alcalde del barrio Sanitá") del italiano Mario Martone.

- "Babyteeth" ("Dientes de bebé") de la australiana Shannon Murphy.

- "Joker" ("Payaso") del estadounidense Todd Phillips.

- "J´accuse" ("Yo acuso") del polaco nacido en Francia Roman Polanski.

- "The Laundromat" ("La lavandería") del estadounidense Steven Soderbergh.

- "No.7 Cherry Lane" del director de Hong Kong Yonfan.

El Festival de Venecia 2019 se realizará del 28 de agosto al 7 de septiembre en Roma.