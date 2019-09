Festival de Venecia: Penélope Cruz brilla en la alfombra de la fiesta del cine

La célebre actriz española Penélope Cruz, protagonista del filme "Wasp network", sobre una red de espías cubanos en Estados Unidos, del director francés Olivier Assayas, en competición este domingo en la Mostra de Venecia, lamentó la falta de libertad en Cuba.



La actriz, que pasó varios meses en Cuba para el rodaje de la película, aseguró que no sintió la libertad de pensamiento que se esperaba tras 60 años de revolución comunista.



"Yo no siento una libertad muy grande a la hora de hablar y a la hora de compartir cómo se sienten. Y eso sí es algo que me inquieta, porque creo que en 2019 en cualquier lugar del mundo alguien debería sentirse libre para hablar", afirmó durante la conferencia de prensa de presentación del filme.



La actriz, que interpreta a la esposa de un espía cubano detenido en Estados Unidos en los años 1990, habla en el filme con un notable acento cubano, lo que la obligó a meses de preparación.



"La gente de Cuba es maravillosa", dijo, "te enamora por su corazón, los valores y la humildad", añadió.



Sin embargo, admitió que le costó entender a su personaje, una defensora a toda costa del régimen, porque "no comparto su extremismo, no soy de extremismos", explicó.



Cruz reconoció que la historia de Cuba es "complicada", ya que la película cuenta un hecho real ocurrido durante los años 1990, cuando fue creada una red de espionaje por el régimen comunista para frenar los atentados en la isla organizados por grupos anticastristas de Miami.



"Los cinco héroes", como se les conoce en La Habana, fueron apresados en 1998 acusados de integrar la "Red Avispa", la mayor organización de espías cubanos detectados en operaciones en Estados Unidos, y condenados en 2001 a severas penas de cárcel.



- Un thiller entre Cuba y Miami -



Narrado como un thriller, el filme cuenta la vida de los cinco espías cubanos en Miami, sus reuniones, fiestas y conversaciones, interpretados entre otros por el mexicano Gael García Bernal, el venezolano Edgar Ramírez, el brasileño Wagner Moura y el argentino Leonardo Sbaraglia.



"Los conflictos de la Guerra Fría han marcado mi generación y enmarcan aún el presente. Las cenizas aún queman, aunque creo que ya hay la distancia suficiente para discutir", aseguró el director, cuya película intenta no tomar posición.



"Tuve toda la libertad para rodarla", recalcó Assayas, quien emplea pocas imágenes de archivo a excepción de una entrevista a Fidel Castro en la que asegura que es paradójico que el país que más espía en el mundo, Estados Unidos, condene y espíe al país más espiado como es Cuba.



"No hay que dejar engañarse con la máscara de la ideología", explicó Assayas a la prensa al resumir el espíritu con el que aborda la película.



"Me interesa la historia moderna vista con un lente humano", sostuvo Assayas, autor sumamente ecléctico, el cual logró que las autoridades de Cuba le dieran el permiso de filmar tras haberlo rechazado inicialmente.



"No diré que no fuimos espiados, fuimos monitoreados para decirlo con suavidad", dijo el premiado autor del filme "Carlos" sobre el célebre terrorista El Chacal.



"No eran espías que iban a matar a alguien. Eran espías que intentaban detener la violencia. Por ello son diferentes", reconoció el mexicano García Bernal, mientras Ramírez recalcó que le atrajo la doble personalidad de su personaje.



"Ser un espía es estar dividido constantemente (...) estás obligado a ser otra persona", explicó.



La liberación de los tres últimos espías en 2015 fue considerado como un primer paso en el deshielo de las relaciones políticas entre Estados Unidos y Cuba, impulsado por el gobierno de Barak Obama.



Assayas estima que hoy en día, con la política del ultraconservador Donald Trump, la situación en la isla ha cambiado.



"Cuando estábamos terminando nuestro rodaje sentimos que todo se estaba volviendo mucho más tenso (...) No creo que hubiera sido posible hacer este filme hoy en día", admitió.