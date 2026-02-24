Por Alfonso Rivadeneyra García

No es escritora, es dramaturgista”, me corrige Fiorella Pennano (Lima, 1991). Se refiere a Naomi, su personaje en “Una obra para quienes viven en tiempos de extinción”. “No es lo mismo que una dramaturga [escritora]. Una dramaturgista investiga, trae datos y hechos para complementar la creación”, detalla. En la escenificación el personaje encara de urgencia a los asistentes cuando la actriz protagónica no sube al escenario; esta es una obra dentro de otra obra. Desde esa incomodidad, Pennano conduce un unipersonal a medio camino entre charla Ted y pedido de auxilio, pero no para el personaje, sino para el mundo entero.

