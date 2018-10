La película sobre Neil Armstrong "First Man" aterrizó en el tercer lugar de las taquillas de EE.UU. en su fin de semana de estreno.

El filme protagonizado por Ryan Gosling y otros estrenos como "Goosebumps" y "Bad Times at the El Royale" no pudieron desplazar a "Venom" y "A Star Is Born", que volvieron a ocupar los dos primeros puestos.

"Venom" protagonizado por Tom Hardy obtuvo 35.7 millones de dólares repitiendo como ganador de la taquilla, seguido de "A Star Is Born" de Lady Gaga con 28 millones de dólares.

"First Man" debutó en el tercer lugar con 16.6 millones de dólares. El presidente de distribución de Universal, Jim Orr, dijo que los resultados de "First Man" no fueron decepcionantes, dado que la audiencia principal es un grupo demográfico de mayor edad.

“Los resultados de este fin de semana son solo un punto de partida. Los dramas adultos de calidad lanzados en este período producen múltiplos muy saludables", indicó Orr a Variety.

"First Man", dirigida por Damien Chazelle, sigue la vida de Neil Armstrong y los años previos a la misión Apollo 11 a la Luna en 1969. "First Man", que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, está recibiendo una importante campaña de premios. Chazelle ganó el premio a Mejor director el año pasado por "La La Land".

Así está la taquilla en EE.UU.:

1."Venom", 35,7 millones de dólares.

2."A Star Is Born", 28 millones de dólares.

3."First Man", 16,5 millones de dólares.

4."Goosebumps 2: Haunted Halloween", 16,2 millones de dólares.

5."Smallfoot", 9,3 millones de dólares.

6."Night School", 8 millones de dólares.

7."Bad Times at the El Royale", 7,2 millones de dólares.

8."The House with a Clock in its Walls", 4 millones de dólares.

9."The Hate U Give", 1,8 millones de dólares.

10."A Simple Favor", 1,4 millones de dólares.