"First Man": esto dice la crítica de la nueva película de Ryan Gosling

Ryan Gosling y Damien Chazelle vuelven a trabajar juntos en una película que promete acaparar las nominaciones al Oscar. En 'First Man' ('El primer hombre en la Luna'), el actor es Neil Armstrong en el viaje que lo hizo inmortal. La cinta ya ha sido vista por la prensa y estas son las primeras críticas:

Rolling Stone: "Chazelle y Gosling, a eones del romance musical de 'La La Land', trabajan hermosamente para anclar este épico estudio de personaje a la realidad, sin importar qué tan dura sea. Vivir en una burbuja es imposible cuando los medios están presionando siempre por acceso, los líderes gubernamentales llaman al programa de astronautas una pérdida de dinero, y el satírico 'Blanquito en la luna' de Gil Scott-Heron se pregunta si la carrera espacial de verdad puede afectar la vida en la Tierra".

Los Angeles Times: "Chazelle, más artista que propagandista, trata la presencia de la bandera como un detalle fáctico en lugar de un punto de culminación. Él busca una respuesta más íntima que la inflamación de orgullo nacional. Él toma un logro que podría haber sido recreado para (dar la sensación de) triunfo fácil y lo moldea como el solemne ajuste de cuentas de un hombre con los lamentos, fallas, sacrificios y convicciones que lo han llevado a este extraordinario momento. Puede que no conozcamos realmente a Neil Armstrong al final de la película, pero sabemos que su pequeño paso contenía multitudes".

Deadline: "La misión Apolo 11 fue un logro grande en 1969. La película que se ha hecho sobre ello, y específicamente el primer hombre que la guió a la gloria, es un gran logro por propio derecho".

The Atlantic: "Aunque el resultado final de la misión Apolo 11 no puede ser sorprendente, Chazelle quiere que se sienta merecida: un pináculo emocional que está apenas en el umbral de comprensión humana, un logro que mantendrá a Armstrong cerca de todos por siempre. Es una gloriosa, pero sobria conclusión, así como ajuste final al más maduro y sorprendente esfuerzo de Chazelle hasta ahora".

The New York: "'First Man' se queda corta en cuando a grandeza, aunque no por falta de intentos. Hace casi todo bien pero también es extrañamente decepcionante. Te recuerda un logro extraordinario y te lleva a conocer a un hombre interesante y enigmático. Pero hay un salto más allá del logro técnico —en el significado, historia, metafísica de las zonas salvajes de la imaginación— que la película es demasiado cuidadosa, demasiado atada a la tierra, para intentar".

DATO

"First Man" estará en los cines Perú el jueves 29 de noviembre.