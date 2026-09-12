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Flor Pucarina, conocida como la “Faraona del Cantar Huanca”, fue una de las principales figuras de la música andina peruana y construyó una carrera ligada a la experiencia migrante en Lima.
Flor Pucarina, conocida como la “Faraona del Cantar Huanca”, fue una de las principales figuras de la música andina peruana y construyó una carrera ligada a la experiencia migrante en Lima.
Por Ángel Navarro Quevedo

El 7 de octubre de 1987, Lima vio pasar una multitud que parecía no terminar nunca. Durante horas, miles de personas acompañaron el féretro de Flor Pucarina hasta el cementerio El Ángel. Era el último recorrido de una cantante que había llenado coliseos, vendido cientos de miles de discos y convertido el huayno en una forma de pertenencia para varias generaciones de migrantes. Sin embargo, la magnitud de ese último adiós no siempre tuvo correspondencia con el lugar que ocupó en la memoria cultural de la capital. Esa contradicción está en el centro de “Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos”, documental de la cineasta huancaína Geraldine Zuasnabar Ravelo.

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