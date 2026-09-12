El 7 de octubre de 1987, Lima vio pasar una multitud que parecía no terminar nunca. Durante horas, miles de personas acompañaron el féretro de Flor Pucarina hasta el cementerio El Ángel. Era el último recorrido de una cantante que había llenado coliseos, vendido cientos de miles de discos y convertido el huayno en una forma de pertenencia para varias generaciones de migrantes. Sin embargo, la magnitud de ese último adiós no siempre tuvo correspondencia con el lugar que ocupó en la memoria cultural de la capital. Esa contradicción está en el centro de “Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos”, documental de la cineasta huancaína Geraldine Zuasnabar Ravelo.

Hay algo de aquella escena que todavía desconcierta a la directora. ¿Cómo una mujer capaz de convocar a miles de personas terminó tan relegada en la memoria cultural? Zuasnabar lleva seis años tratando de responder esa pregunta. Comenzó a filmar durante la pandemia y, mientras avanzaba el proyecto, algunos de los músicos y maestros que había previsto entrevistar murieron. Otros alcanzaron a abrirle sus recuerdos y reconstruir aquella ciudad en la que Flor Pucarina cantaba para quienes habían llegado desde los Andes.

Antes de convertirse en la “Faraona del Cantar Huanca”, Flor Pucarina había sido Leonor Efigenia Chávez Rojas. Nació en Pucará, Junín, en 1935, y llegó de niña a Lima. Vendió frutas, trabajó como empleada doméstica y en 1960 apareció por primera vez en el Coliseo Nacional. Allí empezó una carrera discográfica que la convertiría en una de las principales figuras de la música andina peruana. “Era una diva, una pionera, una persona sacada de otro tiempo”, dice la directora.

Flor Pucarina inició su carrera en 1960, cuando apareció por primera vez en el Coliseo Nacional. Desde entonces, su voz se convirtió en una referencia para varias generaciones de público andino.

Una ciudad con diva

La carrera de Flor Pucarina creció al mismo tiempo que cambiaba la ciudad. Los migrantes levantaban barrios, formaban asociaciones, llenaban mercados y encontraban en los coliseos un lugar donde podían escuchar sus propias canciones y reconocerse en ellas. La música andina tenía público y convocatoria, aunque no siempre despertaba el interés de ciertos sectores.

Flor Pucarina conoció bien esa contradicción. Su público estaba ahí, pero su reconocimiento no necesariamente la acompañaba. En esa historia, Zuasnabar encuentra una continuidad que atraviesa varias décadas de música popular peruana. Pastorita Huaracina y Picaflor de los Andes forman parte de aquella generación; años después, Chacalón y Los Shapis recogerían también las experiencias de la migración para cantar sobre una Lima construida por quienes habían llegado desde distintos lugares del país.

Geraldine Zuasnabar Ravelo dirige “Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos”, documental que reconstruye la vida y el legado de la cantante huancaína a partir de más de treinta testimonios.

La directora también busca mirar a Flor Pucarina junto a otras mujeres que hicieron del canto una forma de afirmación. Pastorita Huaracina hablaba del empoderamiento femenino cuando las peruanas todavía no tenían derecho al voto. Flor Pucarina, desde otro lugar, convirtió su identidad en una declaración pública. “Si ahora Flor Pucarina y Pastorita Huaracina estuviesen acá, ¿cómo compartiríamos esa búsqueda o ese malestar frente a las injusticias que vivimos hoy?”, se pregunta Zuasnabar.

La conversación alcanza a generaciones posteriores. La cantante Ruby Palomino participa en el documental y aparece como una de las artistas que recuperan elementos de la tradición andina desde otros lenguajes. Zuasnabar también piensa en artistas más jóvenes como Renata Flores, cuya música ha llevado esa identidad a públicos y plataformas que Flor Pucarina nunca llegó a conocer.

“Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos” llega a las salas peruanas después de su paso por el Festival de Cine de Lima y muestras cinematográficas en Austria y Estados Unidos.

El archivo reunido por Zuasnabar incluye más de treinta testimonios de músicos, familiares y estudiosos, entre ellos Guillermo Joo, Nilda Mucha y Paulino Torres. La película pasó por el Festival de Cine de Lima y por muestras en Austria y Estados Unidos antes de llegar a las salas peruanas. Su estreno comercial vuelve a poner en circulación la historia de una cantante que hizo de su origen, su voz y su presencia sobre los escenarios parte inseparable de su legado.