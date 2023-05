La actriz británica Florence Pugh reveló que mucha gente en la comunidad cinematográfica independiente estaba “enojada” con ella cuando decidió unirse al Universo Cinematográfico de Marvel con la película “Thunderbolts”.

“Muchas personas en el mundo del cine independiente estaban realmente enojadas conmigo. Dijeron, ‘Genial, ahora se ha ido para siempre’. Y yo digo, no, estoy trabajando tan duro como solía trabajar. Siempre he hecho películas consecutivas. Es solo que la gente los está mirando ahora. Solo tienes que ser un poco más organizado con tu agenda”, dijo Pugh en una entrevista con Time.

Pese a su papel en Marvel, Pugh no ha dejado de lado las películas independientes. Entre películas de Marvel, filmó el drama respaldado por Netlfix de Sebastian Lelio “The Wonder” y obtuvo elogios de la crítica por su papel. Recientemente encabezó el último esfuerzo de dirección independiente de Zach Braff, “A Good Person”.

No sería la primera vez que recibe comentarios negativos

La joven intérprete reveló en marzo, durante una conversación con Total Filme, que había recibido comentarios por parte de la industria de que “nunca volvería a hacer películas pequeñas”. Esta situación la inquietaba un poco porque siempre pensó en hacer de todo en el cine.

“Siempre me inquietaba un poco porque creo que hay belleza en todos los tipos de esas películas. Hay belleza en las historias masivas y épicas como ‘Dune’, como Marvel, como incluso ‘Oppenheimer’ que hice. Son increíbles, mega películas. Y luego también hay belleza en todos estos pequeños que no todos verán, pero que afectarán a la persona adecuada en el momento adecuado. Nunca, nunca pensé que solo iba a hacer un tipo de película. Siempre he sabido que quiero incursionar en todas las áreas”, dijo.

Como se sabe, “Thunderbolts” llegará a los cines en julio de 2024, pero antes de eso, Pugh protagonizará “Oppenheimer” de Christopher Nolan y hará su debut interpretando a la princesa Irulan en “Dune: Part Two” de Denis Villeneuve”. Será parte del elenco que incluye a gente como Timothée Chalamet, Zendaya y Austin Butler.