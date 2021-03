Conforme a los criterios de Saber más

La británica Vanessa Kirby es una actriz que ha maravillado al mundo con su talento. Fue su rol en la exitosa serie “The Crown” como la hermana menor de la reina Isabel (la princesa Margarita) que la puso en la mira de Hollywood y gracias a la película “Fragmentos de una mujer” logró su primera nominación al Oscar.

La actriz nació el 18 de abril en 1988 en Londres, Inglaterra. Es hija de Jane Kirby, editora de la revista “Country Living” y del médico Roger Kirby. Tiene dos hermanos; Juliet y Joe.

Desde muy chica estuvo interesada en la actuación. Sin embargo, fue rechazada por la prestigiosa escuela Bristol Old Vic Theatre School. Este hecho no la frenó, y tras tomarse un año sabático para viajar, la británica estudió en Universidad de Exeter inglés y luego empezó su carrera como actriz.

Vanessa Kirby es una actriz británica de cine, teatro y televisión. Ha interpretado a Estella en la miniserie Great Expectations, ​ y a Margarita del Reino Unido en la producción de Netflix The Crown, ​ serie que le permitió ganar el premio BAFTA en la categoría de Mejor actriz de reparto. (Foto: Instagram / @vanessa__kirby)

SUS PRIMEROS TRABAJOS

Antes convertirse en estrella de cine, los primeros trabajos de Vanessa Kirby fueron en el teatro, junto al director británico David Thacker. Además, Kirby participó en montajes como “Todos eran mis hijos”, de Arthur Miller, “Espectros”, de Henrik Ibsen, y “El sueño de una noche de verano”, de William Shakespeare.

La actriz en más de una entrevista ha comentado que tiene la sensibilidad, debido a lo que ha vivido en la infancia, para interpretar cualquier personaje. “Fui una chica muy sensible. Sufrí acoso psicológico. Esa vulnerabilidad contribuye en mi trabajo porque entiendo la sensibilidad”, dijo a The Talk a fines de 2020.

“Te ayuda a no juzgar, porque lo viviste. Permite comprender a las personas que están pasando por un momento difícil. Y la empatía es el trabajo de la actuación”, comentó.

Tras su experiencia en el teatro, ingresó a la televisión. Apareció en la serie de la BBC “Two The Hours”, donde interpretó a Ramses. Además, se unió al elenco de la miniserie “Great Expectations”, donde interpretó a la enigmática Estella, junto a Douglas Booth y Gillian Anderson.

Hija de un cirujano y una editora, Vanessa Kirby tuvo muy clara su vocación desde pequeña. Intentó ingresar en Bristol Old Vic Theatre School, pero fue rechazada, por lo que decidió tomarse un año sabático para despejarse. (Foto: Instagram / @vanessa__kirby)

THE CROWN

La británica entre 2016 y 2017 dio vida a la princesa Margarita del Reino Unido en las dos primeras temporadas de la serie de Netflix “The Crown”. Kirby compartió reparto con Claire Foy como Isabel II, Matt Smith como Felipe de Edimburgo, Victoria Hamilton como Isabel Bowes-Lyon, Ben Miles como Peter Townsend y Matthew Goode como Antony Armstrong-Jones.

En una entrevista a para La Vanguardia, reveló que este papel fue muy importante para ella. “Cuando la filmamos no teníamos la menor idea de si iba a gustar. Pensé que mi madre la vería y que mi padre se iba a quedar dormido frente al televisor. Netflix estaba en sus comienzos. Pero mi personaje era brillante y yo lo viví como un regalo”, comentó.

“Era una historia de amor de la que nunca había oído hablar, verdaderamente trágica”, agregó sobre su personaje.

La actriz Vanessa Kirby interpreta a la princesa Margarita en "The Crown". (Foto: Difusión / Netflix / Redes sociales / Agencia)

“Me sentí muy privilegiada de poder interpretar a Margarita. Cuando la serie se estrenó y la gente la empezó a mirar, fue una verdadera conmoción para todos los que la hicimos. Y cuando me propusieron participar en Fragmentos de una mujer sentí lo mismo”, añadió a La Vanguardia.

Por su interpretación, Vanessa Kirby fue galardonada con el BAFTA a la mejor actriz de reparto en 2018. En la tercera temporada, cedió el testigo a la británica Helena Bonham Carter para interpretar a la princesa Margarita.

INGRESO AL CINE

La actriz formó parte de dos grandes producciones del cine: “Misión imposible: Fallout” y “Fast & Furious: Hobbs & Shaw”. En una entrevista para Fotogramas contó que estas películas la retaron a nivel profesional.

“Me apasiona la idea de escapar de mi zona de confort”, dijo la londinense. “En ese sentido, participar en “Misión: Imposible - Fallout” fue un desafío enorme, ya que viniendo del mundo del teatro no tenía ni idea de cómo se trabajaba en una gran producción de acción”, agregó al medio.

"Misión: Imposible - Repercusión" se encuentra disponible en Netflix. (Foto: Paramount Pictures)

En otra entrevista para el diario Correo, contó que disfrutó mucho interpretar películas de acción. “Me gusta este género porque físicamente esas películas exigen disciplina y, como actriz, el trabajo consiste en no juzgar a los personajes, divertirme y sentir empatía. Enciendes un interruptor diferente dentro de ti para interpretar ese tipo de películas y a mí gusta llevar mi cuerpo al límite con la acción”, comentó.

CAMINO AL OSCAR

Vanessa Kirby regresó a Netflix con la película llamada “Fragmentos de mujer”. Esta cinta recibió cientos de elogios y logró que la británica recibiera su primera nominación al Oscar.

En “Fragmentos de mujer”, interpreta a Martha, quien pasa por una terrible montaña rusa de emociones. Durante su parto, su bebé muere, sin saber cómo. Ni si quisiera la medicina puede saberlo todo y que en este caso no tiene una explicación para semejante pérdida.

Empieza así un año de pesadilla para Martha, que, devastada por el dolor, debe soportar las relaciones enrarecidas con su autoritaria madre (Ellen Burstyn) y con Sean (Shia LaBeouf), además de encararse en los tribunales con la vilipendiada matrona (Molly Parker).

Durante una entrevista con Fotograma contó cómo se preparó para este personaje: “Al no ser madre, el reto de hacer creíble la experiencia de un parto era enorme”.

La actriz se encuentra nominada a Mejor Actriz por su personaje de Martha en "Fragmentos de una mujer". (Foto: Netflix)

“Para prepararme, vi un montón de documentales y vídeos de partos, ¡pero ninguno mostraba en detalle todo el proceso! Entonces, una obstetra londinense me invitó a acompañarla en su trabajo. Tras varios días, encontramos a una mujer que me dejó estar presente en su parto de cinco horas. Fue un parto difícil, con complicaciones. Sentí que estaba viviendo algo esencial, un ritual de paso trascendental, algo que nos une a todos los seres humanos. No podría haber hecho la película sin esa experiencia intensísima”, agregó.

"Fragmentos de una mujer"' se encuentra disponible en Netflix. (Foto: Netflix)

“Todavía no he decidido cuál será mi próxima película, porque no he encontrado un guion que me provoque la misma reacción. Necesito sentir que tengo que dar una voz al personaje que me ofrecen. Quiero tener la responsabilidad de contar una historia que no se ha contado nunca”, dijo a La Vanguardia.

LA FICHA :

Título: “Fragmentos de una mujer”.

Plataforma: Mírala en Netflix.

Sinopsis: Tras perder a su hija en el parto, una mujer enfrenta las profundas consecuencias emocionales aislada de su pareja y familia por un abismo de dolor.

Elenco: Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn.

Género: Drama.

Director: Kornél Mandruczó.

Calificación: 16+ (Perú)

