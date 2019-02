"Frozen 2": fecha de estreno, tráiler, sinopsis, personajes y todo sobre el regreso de Elsa y Anna

“Frozen: Una aventura congelada” ("Frozen") fue un gran éxito en el año 2013. Recaudó más de US$ 1.200 millones en taquilla a nivel mundial, con lo que se convirtió en la quinta película más taquillera de la historia y en la número 1 en el rubro de la animación. Ahora se espera que su secuela anunciada por Disney repita el plato en 2019.

La codirectora de "Frozen 2" Jennifer Lee adelantó en su momento que esta segunda parte será “más grande y más épica” que la anterior. Asimismo, reveló que los personajes “viajarán fuera de Arendelle”. Es decir, el mundo de "Frozen" será aún más grande y quizá, aún más peligroso.

Para esta continuación, los compositores Bobby López y Kristen Anderson-López se han hecho cargo una vez más de las canciones tras su victoria en los premios Oscar con "Let It Go". De acuerdo a Lee, ellos ya entregaron su nueva pieza , y afirma que el equipo de dirección “ama” el nuevo tema del dúo de compositores con el que vienen trabajando por dos años.

TRÁILER DE “FROZEN 2”

Disney estrenó en YouTube el primer adelanto oficial de lo que será la segunda entrega de "Frozen”. En el video, Elsa demuestra sus impresionantes habilidades con el hielo. Además, puede apreciarse a Anna, Kristoff, Sven y Olaf.

A mitad del tráiler de "Frozen", los protagonistas pierden sus miradas en el horizonte con rostros de preocupación. Al parecer, algo sucede en Arandelle y Elsa y compañía tendrán que hacerle frente.

SINOPSIS DE “FROZEN 2”

Aún no se tienen los detalles completos con respecto a esta nueva entrega de Disney. Solo se sabe que esta secuela llevará a Elsa, Anna y Olaf fuera de Arendelle, aunque ellos están listos para cualquier tipo aventura. Según ha trascendido, ellos se irán en busca de los orígenes de su familia y averiguar por qué Elsa es la reina del hielo.

Kristen Bell, la encargada de dar voz a Anna en la versión original, ha comentado en entrevistas que “Frozen 2” no sería "una secuela al uso, sino que será una historia que necesita ser contada". Asimismo, en el programa de Ellen DeGeneres, señaló que habría dos personajes nuevos.

El codirector Chris Buck dijo a Fandango que la nueva película verá la evolución de Anna, Kristoff y Olaf, pero el cambio más grande estará reservado para Elsa. "(En 'Frozen') tuvo un viaje tan dramático, y al final está empezando a sentir que puede abrirse y divertirse nuevamente. Eso fue lo realmente bueno del corto ('Fiebre congelada', del 2015): podríamos divertirnos con Elsa. Y esa personalidad ... la verás en la próxima".

Póster de "Frozen 2" (Foto: Disney) Póster de "Frozen 2" (Foto: Disney)

RUMORES SOBRE “FROZEN 2”

Los rumores señalan desde una historia de amor para Olaf hasta que la relación de Anna y Elsa se vería afectada cuando descubran que supuestamente no son realmente hermanas biológicas.

Por otro lado, algunos fans pidieron que Elsa encontrará una novia en la segunda película, a lo que la codirectora Jennifer Lee dijo: "Elsa todos los días me dice a dónde tiene que ir y ella continuará diciéndonos. Siempre escribo de carácter, y dónde está Elsa y lo que está haciendo Elsa en su vida, me lo está diciendo todos los días. Veremos a dónde vamos".

"Lo que sea que Elsa quiera hacer depende de ella y depende de nosotros apoyarla", agregó Kristen Bell en una conversación con la presentadora de televisión Ellen DeGeneres.

ACTORES Y PERSONAJES

El elenco principal de "Frozen" conformado por Idina Menzel (Elsa), Kristen Bell (Anna), Good Gruff (Kristoff) y Josh Gad (Olaf) vuelve para la secuela. A ellos se suman los actores nominados al Emmy Sterling K. Brown ("Black Panther") y Evan Rachel Wood ("Westworld"). Para algunos fans esta última podría interpretar a la ¿novia de Elsa?

Las voces en inglés de "Frozen 2" son las de:



Idina Menzel – Elsa

Kristen Bell – Anna

Josh Gad – Olaf

Jonathan Groff – Kristoff

Santino Fontana – Hans

Sterling K. Brown

Evan Rachel Wood

EQUIPO CREATIVO DE “FROZEN 2”

Directores: Chris Buck y Jennifer Lee

Guionistas: Jennifer Lee y Allison Schroeder

Producción: Peter Del Vecho

FECHA DE ESTRENO DE “FROZEN 2”

Fecha de estreno de “Frozen 2” en Estados Unidos (EE. UU-USA): 22 de noviembre de 2019

Fecha de estreno de “Frozen 2” en Perú: aún por anunciar

Fecha de estreno de “Frozen 2” en Colombia: 28 de noviembre de 2019

Fecha de estreno de “Frozen 2” en Chile: 28 de noviembre de 2019

Fecha de estreno de “Frozen 2” en Argentina: 5 de diciembre de 2019

Fecha de estreno de “Frozen 2” en México: 29 de noviembre de 2019

Fecha de estreno de “Frozen 2” en España: noviembre de 2019

LISTA DE CANCIONES DE "FROZEN 2"

La codirectora Jennifer Lee ha revelado que el dúo de compositores Robert Lopez y Kristen Anderson-Lopez (Coco) ya tiene cuatro de los siete temas nuevos que presentará la cinta, que además incluirá una evolución de 'Let It Go'.



Hasta su revelación, recuerda las canciones más emblemáticas de "Frozen":



- Let It Go



- Do You Want to Build a Snowman?



- For the First Time in Forever



- Frozen Heart



- Love Is An Open Door