"Frozen 2": este lunes llega el nuevo tráiler de la esperada película

Disney estrena este 23 de setiembre un nuevo tráiler de "Frozen 2" en el programa de televisión matutino "Good Morning America". La esperada cinta tiene como fecha de estreno el 22 de noviembre.

La secuela de una de las películas más exitosas de Disney continúa las aventuras de las hermanas y princesas Elsa (Idina Menzel) y Anna (Kristen Bell), así como de sus compañeros el hombre de nieve Olaf (Josh Gad) y el cortador de hielo Kristoff (Jonathan Groff).

Este es el segundo tráiler publicado por Disney, quien previamente ya había adelantado que los protagonistas de la serie viajarían a un bosque otoñal lejos del reino de Arendelle para encontrar el origen de los poderes de Elsa y así salvar su hogar.

Chris Buck y Jennifer Lee se mantienen en la silla del director en la secuela, que también tendrá canciones de los compositores Robert Lopez y Kristen Anderson-Lopez, autores de "Let it Go".

La película original fue un éxito total para Disney, ganando entre otros galardones el Oscar a Mejor película de animación y Mejor canción original. Además, con casi US$1,300 millones recaudados alrededor del mundo, se mantiene como la película de animación más exitosa en las taquillas, por encima de "Los Increíbles 2"(2018) de Pixar y "Los Minions" (2015).

Aparte de su versión en la pantalla grande, "Frozen" fue adaptada a una obra de Broadway y a un show sobre hielo. Mientras tanto, los personajes de Anna y Elsa han aparecido en películas como "Wreck-It-Ralph 2", shows como "Once Upon a Time" y en videojuegos como "Kingdom Hearts 3".