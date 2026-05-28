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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A Bruno Ascenzo le sobran los sueños. Tiene obras, películas y proyectos en camino, pero algo en él cambió. A los 41 años, sus ambiciones ya no apuntan solo a lo profesional, como ocurría antes, cuando parecía urgente hacerlo todo y hacerlo rápido. Desde que cruzó los 40 —o quizá desde la pandemia, ese sacudón que obligó a tantos a mirar la vida de otra manera— empezó a entender que también había momentos personales y vínculos que no quería seguir perdiéndose.

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