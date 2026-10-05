La tardanza de Sophie Thatcher fue lo último que necesitó el director Nicolas Winding Refn para saber que era su próxima protagonista. Esa mañana, la actriz había grabado un casting con páginas de un guion falso, y llegó a casa del cineasta danés con cinco minutos de retraso. Lo que siguió fue menos una prueba de actuación y más un interrogatorio, pues Winding, rodeado de toda su familia, la sometió a preguntas sobre gustos y convicciones personales hasta que surgió el personaje que hoy Thatcher encarna en “Her Private Hell”.

“Fue una entrevista de trabajo realmente aterradora, pero me gustó que me pusieran en esa situación, algo muy similar a lo que fue gran parte de este proyecto —cuenta Thatcher—. Te obligaban a ponerte incómoda para que aprendas a prosperar dentro de eso y a sentirte cómoda dentro de lo incómodo”.

Charles Melton y Sophie Thatcher encabezan el elenco de “Her Private Hell”, presentada fuera de competencia en el Festival de Cannes 2026.

Tras unos días, Thatcher conoció a la familia de Winding y quedó tan segura de que el papel era suyo que, en la segunda reunión, llegó con un final propio bajo el brazo para convencerlo de que la cinta también podría tomar ese rumbo. “Realmente estaba tratando de sobornarlo”, comenta entre risas la actriz, quien tuvo que viajar a otro país para interpretar a este personaje. “Hubo una sensación de soledad durante los días previos a la grabación”, admite.

Esa insistencia y honestidad con el director le dio el papel de Elle, una joven que busca a su padre mientras una niebla misteriosa envuelve su ciudad distópica, cruzándose con un soldado estadounidense que busca a su propia hija. Sostener ese personaje exigió confianza, nacida de la franqueza que Winding le mostró desde el inicio, incluido el relato de su cercana experiencia con la muerte. “Él me contó que había muerto por un rato, se abrió conmigo y supe que podía confiar en él”, asegura Thatcher. “Además él podía detectar las tonterías y mentiras que uno le decía, así que tuve que ser honesta”, agrega.

Nicolas Winding Refn regresó al largometraje con “Her Private Hell”, diez años después de dirigir “The Neon Demon”.

Un esperado retorno

Detrás de esa niebla hay otra historia de supervivencia, la del propio Winding, quien no dirigía un largometraje desde “The Neon Demon” de 2016. Un chequeo rutinario reveló una filtración en una válvula cardiaca que dañaba sus pulmones, y el cineasta fue sometido a cirugía de urgencia; durante el procedimiento su corazón se detuvo y estuvo clínicamente muerto 25 minutos. Esa experiencia, que relató entre lágrimas en Cannes, lo convenció de volver a un oficio que creía agotado.

De esa convalecencia nació una trama armada con tres ideas que al principio no dialogaban entre sí: una joven que llega a una ciudad que no existe, un hombre que quiere ir al infierno y volver, y un monstruo que terminó uniéndolas todas, un asesino conocido como el Leather Man que va dejando un reguero de víctimas. El resultado es un rompecabezas visual con partitura del italiano Pino Donaggio, de 84 años, compositor de clásicos como “Carrie” y “Blow Out”.

Sophie Thatcher interpreta a Elle, una joven que busca a su padre en una ciudad distópica cubierta por una misteriosa niebla.

Ese universo se completa con un elenco encabezado por Charles Melton como el soldado Private K, además de Havana Rose Liu, Kristine Froseth y Dougray Scott en el papel del padre de Elle, junto a Diego Calva. La cinta se estrenó fuera de competencia en Cannes, donde recibió una ovación de pie de siete minutos, un recibimiento que contrastó con las reseñas encontradas que circularon apenas terminó la función.

“Hay personas que quieren gratificación instantánea, todo es tan rápido e inmediato ahora que la gente busca serotonina rápida, y exactamente eso no vas a obtener de esta película”, menciona la actriz, quien asegura que esta fue una de las cintas más retadoras de su carrera.

Esa experiencia dejó lazos que trascendieron el set, pues durante los ensayos Thatcher entabló una cercana amistad con una hija de Winding y también parte del elenco, quienes concuerdan con ella al mencionar la actitud paternalista que asumió el director durante el rodaje. “Si esta película es tan peculiar como lo es Nicolas, podemos decir que lo hicimos bien y lo logramos”, concluye.