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Sophie Thatcher protagoniza “Her Private Hell”, de Nicolas Winding Refn, como una joven que busca a su padre en una ciudad distópica cubierta por una misteriosa niebla.
Sophie Thatcher protagoniza “Her Private Hell”, de Nicolas Winding Refn, como una joven que busca a su padre en una ciudad distópica cubierta por una misteriosa niebla.
Por Ángel Navarro Quevedo

La tardanza de Sophie Thatcher fue lo último que necesitó el director Nicolas Winding Refn para saber que era su próxima protagonista. Esa mañana, la actriz había grabado un casting con páginas de un guion falso, y llegó a casa del cineasta danés con cinco minutos de retraso. Lo que siguió fue menos una prueba de actuación y más un interrogatorio, pues Winding, rodeado de toda su familia, la sometió a preguntas sobre gustos y convicciones personales hasta que surgió el personaje que hoy Thatcher encarna en “Her Private Hell”.

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