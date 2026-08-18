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Resumen

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Lin Shaye en el avant premiere de "La noche del demonio: Están entre nosotros". (Foto: EL COMERCIO/JESUS ROBERTO SAUCEDO OLORTEGUI)
Lin Shaye en el avant premiere de "La noche del demonio: Están entre nosotros". (Foto: EL COMERCIO/JESUS ROBERTO SAUCEDO OLORTEGUI)
Por Leslie A. Galván

Nunca la Fortaleza del Real Felipe, en el Callao, pareció tan cercana al terror como durante la visita de Lin Shaye, la actriz estadounidense de 82 años que encontró en el cine de miedo el personaje más emblemático de su carrera. De noche y en compañía de un grupo de seguidores vestidos como criaturas sombrías, Shaye recorrió los muros de piedra y corredores del castillo, cargados de leyendas sobre lo paranormal. Ella, sin embargo, avanzaba sonriente, muy lejos de la expresión de Elise Rainier, la médium que interpreta en “La noche del demonio: Están entre nosotros” (“Insidious: Out of the Further”), sexta entrega de la franquicia.

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