Nunca la Fortaleza del Real Felipe, en el Callao, pareció tan cercana al terror como durante la visita de Lin Shaye, la actriz estadounidense de 82 años que encontró en el cine de miedo el personaje más emblemático de su carrera. De noche y en compañía de un grupo de seguidores vestidos como criaturas sombrías, Shaye recorrió los muros de piedra y corredores del castillo, cargados de leyendas sobre lo paranormal. Ella, sin embargo, avanzaba sonriente, muy lejos de la expresión de Elise Rainier, la médium que interpreta en “La noche del demonio: Están entre nosotros” (“Insidious: Out of the Further”), sexta entrega de la franquicia.

Llegó a Lima el viernes 7 de agosto. Al menos 30 fans la interceptaron en el aeropuerto con tal fervor que la policía tuvo que escoltar a la actriz hasta la salida. “Fue una locura. No sabía qué estaba sucediendo. Mi vuelo desde Los Ángeles no fue tan largo, por lo que mi cabeza solo pensaba en ir hacia el hotel. Entonces, alguien me dijo que había ‘unas cuantas’ personas esperándome afuera y pensé que eran diez. Fue realmente como… ‘the further’ (sobrenatural). Un poco escalofriante, porque sigue siendo un cúmulo de gente enfrente de mí, pero todos los peruanos fueron tan generosos conmigo. Yo estaba tan feliz. Fue maravilloso iniciar así la aventura de venir al Perú”, dijo Lin Shaye a El Comercio durante una entrevista desde su estancia en Miraflores.

Durante una semana en Lima, pasó por distintos puntos de la ciudad, visitó el Mercado Indio, la Huaca Pucllana en Miraflores, el Museo Pedro de Osma y el Puente de los Suspiros en Barranco y comió en Maido, el mejor restaurante del mundo. Pero el lunes y martes concentraron la atención con su visita nocturna al Real Felipe y la alfombra roja de la película en Larcomar, donde se volvió a encontrar con sus seguidores peruanos.

Lin Shaye en el avant premiere de "La noche del demonio: Están entre nosotros". (Foto: EL COMERCIO/JESUS ROBERTO SAUCEDO OLORTEGUI)

David Leslie Johnson-McGoldrick dirige la película y, junto con Jacob Chase, ambos firman la sexta historia de la saga, "La noche del demonio: Están entre nosotros". (Foto: Sony Pictures)

La llegada de Lin Shaye a Lima se enmarca en uno de los pocos “junket press”, evento de prensa y avant premieres oficial de Hollywood organizados en el Perú para una actriz de la industria. El encuentro reunió a medios locales y extranjeros, entre ellos la directora de cortometrajes y divulgadora brasileña de cine de terror Ju Cassini, además de representantes de Cinépolis y Cinemex de México. La presencia de estos invitados refleja también un creciente interés por acercar Latinoamérica a las grandes producciones de Los Ángeles, una tendencia que este año cobró fuerza en México, con activaciones como “El diablo viste a la moda 2”, con Anne Hathaway y Meryl Streep, y “Wicked”, con Ariana Grande y Cynthia Erivo.

Trailer de “La noche del demonio: Están entre nosotros”

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Perú, país del terror

En “La noche del demonio 6”, Gemma (Amelia Eve), una madre soltera, regresa a la casa donde creció y descubre que puede viajar a “The Further”, el plano sobrenatural de la saga. Pronto entiende su don de ‘viajera’, alguien capaz de cruzar entre ambos mundos. Asustada, en su tránsito hacia lo oscuro, se conecta con Elise Rainier (Lin Shaye), el personaje presente en todas las películas de la saga, y quien ahora acompaña desde el más allá a quienes necesitan su ayuda.

Público peruano espera a Lin Shaye en Larcomar. (Foto: EL COMERCIO/JESUS ROBERTO SAUCEDO OLORTEGUI)

Lin Shaye en el avant premiere de "La noche del demonio: Están entre nosotros". (Foto: EL COMERCIO/JESUS ROBERTO SAUCEDO OLORTEGUI)

La sexta película de la franquicia, creada por el director James Wan y el guionista y actor Leigh Whannell, entusiasma sobremanera a los amantes peruanos del cine de terror. De acuerdo con el análisis de Andes Films, el terror es el tercer género más consumido por peruanos, después de acción por superhéroes y ‘live actions’), y también animación.⁠ En los últimos 3 años, casi 6 millones de peruanos en promedio consumen terror en cines al año.

Según registros de la distribuidora, “La noche del demonio” (“Insidious”) conectó con el espectador peruano desde el estreno de la primera película en 2011. Asimismo, las distintas entregas acumulan casi 2 millones de espectadores en los cines nacionales. En 2013, Perú hizo historia con “La noche del demonio: La puerta roja”, al posicionarse entre los “mercados con mejor taquilla a nivel mundial”. En el primer día del estreno de la quinta entrega, el país ocupó el octavo lugar del ranking global y fue el segundo mercado de la región, solo por detrás de México.

En un país donde el miedo llena las salas, ¿cómo no traer a Lin Shaye? Cada mes, se estrena al menos una película de terror en el Perú, según el monitoreo de Luces de El Comercio desde 2025. En 2026, títulos taquilleros como “Backrooms” y “Obsesión” descubrieron a un público peruanos loco por más contenido del género. A los ejemplos, se suman películas peruanas de terror como “La niña” y “Ekeko” y propuestas asiáticas como “Exit 8”.

Y con ánimos de seguir haciendo terror, Shaye, en su octava década de vida, mantiene abierta la puerta para volver a interpretar a la médium que transformó su carrera con la saga de más de 740 millones de dólares en taquilla mundial. “Depende del negocio. Es decir, depende cómo funcione la taquilla de la nueva película”, dice Lin Shaye, con la esperanza de regresar al Perú.

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¿Qué trae de nuevo “La noche del demonio: Están entre nosotros”?

Lin Shaye y Amelia Eve en "La noche del demonio: Están entre nosotros". (Foto: Sony Pictures)

En las anteriores películas de “La noche del demonio”, los personajes apenas percibían premoniciones o atisbos del “Más Allá”, que irrumpen en la realidad a través de sucesos estremecedores, pero rara vez adquirían una forma física. En esta sexta entrega, por primera vez, la frontera entre ambos mundos funciona en ambas direcciones, y la posibilidad de cruzarla se convierte en una amenaza. A través de Cyrus, un poderoso demonio interpretado por Sam Spruell, el peligro aumenta para Elise Rainier y sus protegidos (la pareja de actores Amelia Eve y Brandon Perea), a quienes intenta liberar de la oscuridad.

Además, los fans deberían esperar el regreso con una carga especial porque apela a la nostalgia del comienzo de la saga con una imagen de Patrick Wilson, quien interpretó a Josh Lambert, y protagonizó las primeras películas. En esta sexta entrega, sin embargo, Wilson no forma parte del reparto anunciado.

“Tuve una conexión fuerte al ver a Patrick Wilson en el guion de la sexta película, porque todo en el guion tenía un comienzo. Fue muy emocionante. Creo que ni siquiera James Wan pensaba que eso pasaría. Cuando hicimos la primera, me dijo: ‘Tenemos este guion, échale un vistazo, no sabemos si va a tener éxito, pero si te interesa, aquí está este personaje’”, comenta la actriz.

“Leí el guion a las dos de la mañana y me daba escalofríos. De hecho, me heló la sangre. La guionista Leigh Whannell siempre ponía las partes más aterradoras en letras más grandes. Así que lo guardé bajo llave en un armario del primer piso de mi casa, porque ya era de madrugada y no lo quería en mi habitación. Era así de espeluznante. Ese fue el comienzo de pensar: aquí tenemos algo interesante para el público”, agrega Shaye.

FOTO: El reparto de la “La noche del demonio: Están entre nosotros” está encabezado por Lin Shaye (Elise), Amelia Eve (Gemma), Brandon Perea, Maisie Richardson-Sellers (Claire), Sam Spruell (Cyrus), Laura Gordon, Island Austin (Maya) y Lin Shaye (Elise Rainier).

Antes de Elise Rainier, Shaye ya había trabajado en películas de horror como “A Nightmare on Elm Street”, “Critters”, “The Grudge” y “Ouija”. “La noche del demonio” hizo algo distinto: convirtió su personaje en una figura central de una saga internacional. Ella considera que todavía tiene vitalidad para seguir haciendo el personaje.

“Depende de las productoras y todas las personas haciendo posible más películas para que yo pueda seguir interpretando a Elise, pero creo que todavía hay más historias de ella que contar”, afirma la actriz sobre la vigencia del personaje en el futuro. “Espero que haya más de ‘Insidious’. Tengo ideas para nuevos lanzamientos. Creo que (Elise) es un personaje maravilloso. A medida que ha evolucionado, ha cobrado vida propia, en cierto modo. Si la sexta es su final o no, yo estaría feliz”, considera Lin.