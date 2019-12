El actor y director mexicano Gael García Bernal afirmó este sábado que México puede aprovechar su cercanía con Estados Unidos y ser un trampolín para que las películas latinoamericanas sean distribuidas en ese país.

“México debería aprovechar la posición geográfica y cultural para ser un núcleo y un trampolín muy fuerte para las películas latinoamericanas, no solo las mexicanas, y que realmente tengan muchísima más fuerza”, dijo en conferencia de prensa en su visita a la mexicana Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que concluye este domingo.

García Bernal (Guadalajara, 1978) consideró que “sería fantástico” que su país natal “diera el ejemplo” para contribuir a la difusión del cine hecho en América Latina, pues ningún otro país tiene tanta interacción con la industria estadounidense. “Ojalá que México sea ese lugar donde se manifiesten estas películas y que logremos incorporar los distintos puntos de vista y geografías de estos lugares que son nuestros pueblos hermanos”, expresó.

Lamentó la desaparición los Premios Fénix, que desde 2014 reconocían a los realizadores y artistas audiovisuales América y la Península Ibérica, aunque dijo estar confiado de que “renacerán de sus cenizas” para seguir estimulando el buen cine en la región.

El también productor presentó en la FIL un libro que muestra el proceso de producción de la película “Chicuarotes”, realizada bajo su dirección y estrenada en junio de este año.

El actor de la premiada teleserie “Mozart in the jungle” aseguró que el cine mexicano goza de estímulos gubernamentales y de una libertad de expresión que le han permitido entrar en “una racha” de buenas películas y dar a conocer a nuevos talentos. “Eso es lo que está pasando en México; existe el cine experimental que prueba, que se aventura. Por algo tenemos estos estímulos que nos ayudan a hacer la película que queremos. Con ‘Chicuarotes’ y todas las películas en las que hemos sido beneficiados no había nadie que nos dijera cómo tenía que ser la película, y eso en Estados Unidos no lo tienen”, señaló.

El libro “Chicuarotes” (Sexto piso) cuenta con crónicas y ensayos de García Bernal y algunas personas que estuvieron involucradas en la producción de la cinta, rodada en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, en la Ciudad de México. “Es una especie de relato de cómo fue la gestación de la película, cómo se iniciaron las ganas de hacerla. Pero es difícil traducir todo lo que es la actividad del cine en un solo libro”, expresó.

Entre el 30 de noviembre y el 8 de diciembre, la FIL acoge en Guadalajara, capital del occidental estado mexicano de Jalisco, a cerca de 800 escritores provenientes de 37 países y más de 2.000 editoriales, además una destacada delegación de la India y cerca de 800.000 visitantes.