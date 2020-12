Conforme a los criterios de Saber más

La carrera de George Clooney como actor es de largo conocida. Pero su faceta como cineasta, aunque menos popular, es también notable. Entre los siete filmes que ha dirigido podríamos destacar “Buenas noches, y buena suerte” (2005) y “The Ides of March” (2011), sólidos dramas con tintes políticos y de intriga. El más reciente, sin embargo, toma otro camino: “Cielo de medianoche” (“The Midnight Sky”) es mitad película espacial, mitad cinta posapocalíptica. Y en ella él mismo interpreta al protagonista, un astrónomo que queda atrapado junto a una niña en una estación en el Ártico, y que debe ponerse en contacto con una tripulación que está volviendo de Júpiter para darles un mensaje terrible: que no regresen a la Tierra pues los espera una catástrofe.

“Si tuviera que mencionar alguna película distópica, mencionaría a ‘Los niños del hombre’ de Cuarón –cuenta Clooney vía telefónica a El Comercio–. Y sobre película espaciales, pues volvería a aquellas en las que he actuado, ‘Gravedad’ y ‘Solaris’ de Soderbergh, aunque ’2001′ de Kubrick sigue siendo la mejor de todas”. Sobre las motivaciones y secretos de la cinta que se estrena este miércoles en Netflix, conversamos con él.

-“Cielo de medianoche” es una película sobre la soledad y la comunicación. ¿Crees que en el contexto de la pandemia pueda adquirir un mayor sentido?

Es curioso porque nosotros terminamos el rodaje en febrero de este año y fue una sincronización bastante extraña porque justo en ese momento empezábamos a aislarnos y confinarnos. Fue por esa razón que nos quedó muy claro que la historia de la película, aunque trataba sobre la destrucción del mundo, tenía como problema real y de fondo nuestra incapacidad para comunicarnos, para estar juntos unos con otros. Y eso es algo que también nos mostró la pandemia, así que esa reflexión se convirtió en el centro de nuestras conversaciones al momento de editar la película.

-El elenco en general es bastante sólido, pero me llamó la atención en particular el personaje que interpreta Caoilinn Springall (la niña coprotagonista). ¿Cómo fue el trabajo con ella?

Siempre he pensado que cuando ves una película y la niña que la protagoniza genera simpatía, todo en la película funciona. Así que desde el inicio supe que debía encontrar a la actriz indicada. Hicimos un cásting con unas 200 niñas de 7 años de edad, en Inglaterra. Y todas lo hicieron muy bien, pero había algo especial con Caoilinn. Algo en la forma de mirar y sus reacciones era diferente a cualquier niño o niña con la que yo haya trabajado antes. Así que al minuto de empezar a filmar, empezamos haciendo algunos juegos para definir ideas, pero ella demostró ser la más adulta de las actrices. Te lo digo con total honestidad. No miento si digo que el 50% de las escenas que hicimos con ella se cerraron en una sola toma. Caoilinn hace lo que los mejores actores intérpretes hacen: escuchar y responder. No sé si tú tuviste la misma reacción al verla, pero a mí me parecía que no estaba actuando, que actuaba como ella misma. Y eso es grandioso.

La actriz Felicity Jones interpreta a una astronauta embarazada en "Cielo de medianoche" (Netflix)

-La figura paterna de tu personaje también está muy marcada en la trama. ¿Crees que pueda haber influido el haberte convertido en padre en la vida real recién hace pocos años?

A ver, creo que la respuesta normal sería que sí, que ser padre de unos mellizos puede haber influido en mi visión. Pero la verdad es que la película es diferente a la realidad y va mucho más allá de eso. Para empezar, porque mis hijos no han tenido que enfrentar, por suerte, ninguna adversidad de ese tipo. Y por otro lado, yo ya había trabajado con muchos niños en “ER”, porque interpretaba a un pediatra. Así que, en todo caso, creo que lo que me provocó esta película es la sensación de responsabilidad por el mundo que les estamos dejando a los niños y a las próximas generaciones. Eso definitivamente me hace sentir muy responsable.

-En la película no se explican las razones de la catástrofe que afecta a la Tierra. ¿Dirías que un escenario como ese pertenece solo al campo de la ciencia ficción? ¿O deberíamos tomarlo más en serio?

Siempre quise dejar a la interpretación de los espectadores definir qué podía estar destruyendo al planeta en la película, porque las razones pueden ser diversas: el cambio climático, las guerras nucleares, etc. Entonces la verdad es que no lo considero mera ciencia ficción. Cuando ves a gente negando realidades científicas o los problemas del clima, te das cuenta de que no es inconcebible que podamos quemar el núcleo mismo de la Tierra. O cuando sientes el odio y la rabia hacia los migrantes, con países peleándose unos con otros, entiendes que es totalmente posible que volemos en pedazos de un momento a otro. Y nos está pasando ahora mismo también: si no manejamos la pandemia de la manera correcta, no sería nada raro que empecemos a desaparecer por la enfermedad. La idea de que el hombre puede ser el verdugo del hombre nunca fue solo ciencia ficción en mi cabeza.

LEE MÁS: George Clooney alista película sobre el béisbol junto a Bob Dylan

-No he podido leer la novela de Lily Brooks-Dalton en que se basa la película, pero quería saber si hubo cambios significativos al hacer la adaptación.

Hay varias diferencias entre el libro y la película, definitivamente. Pero te diría que el cambio más importante fue el embarazo de Felicity Jones (otra de las actrices protagonistas). Cuando nos contó que estaba esperando un bebé nos alteró todos los planes. Pero rápidamente decidimos seguir trabajando con ella, adaptar la historia, y ahora puedo decir que tuvimos mucha suerte de que eso ocurra. El hecho de que su personaje esté encinta cambió toda la estructura base del filme y se convirtió en una parte importantísima del argumento.

Caoilinn Springall acompaña a George Clooney en "Cielo de medianoche", película que el actor protagoniza y dirige. (Netflix)

-Lo último: me sorprendió que utilicen a un actor (Ethan Peck) para que interprete a una versión más joven de tu personaje. ¿No evaluaron en algún momento recurrir solo al maquillaje o al retoque digital?

No, porque sentí que la gente conoce demasiado mis rostro, desde los tiempos de “ER”… Y aunque he visto otras películas en la que se usa la tecnología de rejuvenecimiento, siempre me ha parecido distractiva. Creo que era mejor ver a un actor real intepretándome de joven, que verme a mí mismo tratando de hacerlo. No creo que hubiese hecho un muy buen trabajo… Quizá alguien como Daniel Day-Lewis podría haberlo hecho, pero habrías tenido que sacarlo del retiro (risa).

El dato

“Cielo de medianoche” se estrena este miércoles en Netflix.





TE PUEDE INTERESAR