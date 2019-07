"Ghostbusters": todo lo que sabemos hasta la fecha del nuevo filme

En menos de un año tendremos una secuela para una de las franquicias más queridas de los 80s: "Ghostbusters" ("Los cazafantasmas"). Jason Reitman, hijo del director de las dos cintas originales Ivan Reitman, estará a cargo de este proyecto que será estrenado (tentativamente) en julio del 2020.

El 13 de julio el realizador confirmó el comienzo de las grabaciones mediante un mensaje en Instagram donde mostraba una de las ruedas del Ecto-1, lo que confirma que esta película, a diferencia de tantos proyectos de revivir el original, a todas luces sí se va a concretar. Aquí te exponemos toda la información que sabemos acerca del filme.

-¿A quién vas a llamar?-

Mientras tanto ya sabemos quienes serán los protagonistas de la nueva cinta. Aparte de confirmar la participación de Paul Rudd ("Ant-Man"), también sabemos que estarán en la cinta Carrie Coon ("Fargo"), Finn Wolfhard ("Stranger Things", "It") y McKenna Grace ("The Haunting of Hill House").

A este cast se le unen Celeste O'Connor "Selah and the Spades" y el actor primerizo Logan Kim.

-Regreso de los originales-

Lo más importante para muchos de los fans de "Los cazafantasmas" es que el nuevo filme traerá de vuelta a al menos tres de los actores originales: Bill Murray (Peter Venkman), Sigourney Weaver (Dana Barrett) y Dan Aykroyd (Raymond Stantz) volverán a sus papeles originales y, aunque todavía no está confirmada la participación de Ernie Hudson (Winston Zeddemore) ni Annie Potts (Janine Melnitz), esperamos que ellos también se una a la cinta.

Por supuesto el gran faltante va a ser el del fallecido actor y director Harold Ramis, quien interpretó al personaje de Egon Spengler. A pesar de su ausencia, su legado parece que va a ser parte importante de la nueva película.

-El plot-

Aunque todavía no se han dado detalles sobre el argumento de la película, los realizadores han ofrecido suficientes pistas para más o menos vislumbrar la trama. Fuentes cercanas al tema revelaron a Variety que la cinta girará en torno a una madre soltera (Coon) con su familia, en la que se incluye Wolfhard.

El sitio web Consequence Of Sound mientras tanto señala que la película estará enfocada en "una familia que se muda de regreso a un pequeño pueblo donde aprenden más sobre quienes son".

Una foto publicada recientemente en la cuenta de Twitter de Jason Reitman parece confirmar esta información al mostrar a Coon, Wolfhard y McKenna junto al director y su padre en el set de grabación con el mensaje "toda la familia está aquí".

Lo curioso de la imagen es que McKenna ha recibido un cambio de apariencia para parecerse más a cierto doctor Egon Spengler, por lo que se puede suponer que si bien la película no tendrá a Ramis, al menos seguirá el legado de su personaje e indudablemente el "viaje de descubrimiento" de esta familia tendrá un fantasma o dos de por medio.

El teaser de la película también parece señalar que Ecto-1, el carro de Los cazafantasmas, cumplirá un papel importante en la cinta. En el video publicado en enero de este año pudimos ver que el vehículo estaba guardado en un granero, mientras que una imagen compartida por Reitman para celebrar el inicio de la filmación muestra una de las ruedas del Ecto-1 sufriendo daños por el óxido.