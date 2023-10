Son amigos, primos, cómplices, confidentes y socios en Acción Comunicativa. Gian Piero Díaz es el más creativo de la dupla. Gino Tassara, el más aterrizado, práctico y realista. Tienen 17 proyectos en mente, cuatro en proceso y dos en ejecución. Esta semana repusieron “Lovers”, la exitosa comedia interactiva de situaciones y stand up que rompió taquilla en Estados Unidos. Y entre las historias que llevarán a la pantalla grande en el 2024 destacan las películas “Leslie, el ángel rebelde” y “Terremoto 7.9”. La primera inspirada en la vida de la actriz Leslie Stewart, y la segunda en el terremoto de Pisco, uno de los más destructivos ocurridos en el Perú.

“Más que una dupla, somos un equipo. Trabajamos 47 personas en la empresa, cada uno con un sueño y una función específica. Aquí no hay matrimonios. El único es el de Piero con Borka (esposa del actor) (ríe). Así que, si no hay matrimonio, nunca habrá divorcio”, aclara Tassara Piérola. “Somos los Piérolas en acción”, añade Díaz.

“Siempre me decían que era una máquina de trabajo, pero todo cambió desde que se sumó Piero. Mi día empezaba a las 7:30 a.m., ahora empieza a las 5:30 a.m.. Y acabamos a la medianoche”, detalla el periodista.

Comedia interactiva

El martes último se estrenó “Lovers”, una fusión de comedia de situaciones y stand up, en la que 4 actores muestran las situaciones que viven las parejas desde el inicio de una relación sentimental hasta el fin. Gian Piero Díaz, Rossana Fernández- Maldonado, Alexandra Graña y Gonzalo Revoredo protagonizan esta hilarante historia dirigida por Gino Tassara, que va hasta el 22 de noviembre en el Teatro NOS de San Isidro.

“Ayudé a escribir esta obra en Estados Unidos. Es en inglés y uno de los personajes, el que hace Gian Piero, en la versión americana es el latino que hablaba mal el inglés. La obra funcionó muy bien allá. Luego, fue vendida a Argentina y Colombia. Cuando me enteré que ya estaba creciendo, pregunté si me permitían hacerla en Perú. Nos dieron los derechos, y aquí estamos”, detalla Gino.

“Regreso a la actuación después de 10 años. Es lo que necesitaba para volver a engancharme con la actuación, que es lo que me gusta y apasiona. Particularmente esta obra me encanta. El público, además de divertirse hace catarsis. Todos nos sentimos identificados con el primer beso, con las terminadas, con las parejas tóxicas. También jugamos con el público. Y cada actor hace como 10 o 14 personajes. Y en algún momento de la obra somos nosotros mismos. Rompemos esa pared para conversar con el público”, narra Gian Piero.

Gino Tassara y Gian Piero Díaz.(Foto: Alessandro Currarino)

¿Desde cuándo trabajan juntos?

Gian Piero: La idea surgió antes de la pandemia, pero fue el año pasado que empezamos a complementarnos de alguna manera con Acción Comunicativa y Sin Argollas.

Gino: Desde que se formó Acción Comunicativa, hace siete años, nuestra idea siempre fue hacer las cosas con propósito, ya sea en cine o televisión. Es tener un objetivo de ayuda. Somos agradecidos de la suerte que tenemos, por lo tanto tenemos que devolver algo.

─¿Quién elige el contenido?

Gian Piero: Los dos. Si él me cuestiona algo, yo tengo que argumentar para poder seguir adelante. Él es más aterrizado. En el tema de contenido nunca hemos tenido muchas diferencias.

Gino: Todo lo que hace Gian Piero, suma. La película de Leslie Stewart se iba a llamar “Lima, night”. Él recomendó cambiarlo por “Leslie, el ángel rebelde”. Por eso en el tráiler se escucha la canción de “Calígula”, “Children” de EMF.

Gian Piero: “Lima, night” me sonaba a una revista discotequera.

Gino: Antes de pandemia íbamos a hacer la película “Divorciadas”, pero tuvimos que postergarla, y cuando retomamos el proyecto salió otra película que se llamaba igual. Entonces, Piero propuso cambiarle el nombre por “Amiga, date cuenta”. Nunca está quieto, es el Demonio de Tasmania.

Gian Piero: La idea es crecer juntos, aunque no es un buen momento porque a fin de año todo el mundo ajusta para llegar en verde. Este año en particular ha habido momentos bien jo.....

─¿Cuál ha sido el momento más difícil?

Gino: Cuando a “Reinas sin corona” no le fue bien. Nos tocó muchas cosas en contra. Fue fuertísimo. El día del estreno fue el ciclón Yaku. Cerraron los centros comerciales. Según informes que nos pasaron, se devolvieron más de 51 mil entradas. No nos fue bien en la taquilla.

Gian Piero El problema no era un tema económico porque nosotros tenemos una política de cero deuda. No estamos esperando la taquilla para poder pagarle a la gente. Lo que más nos dolía era que el mensaje potente de la película, sobre la violencia contra la mujer, no llegue en el momento indicado ni tenga el alcance que esperábamos. Felizmente, muy pronto, se verá por América TV.

Gino: Inclusive tuvimos un acercamiento en México para que se vea allá porque estaba Daniela Romo como parte del elenco. Nos mandaron el contrato, pero cuando sacaron al embajador de México en Perú, nos negaron el acceso.

Gian Piero: Esa película recibió muchos golpes. Esa primera etapa del año, Gino quería dejarlo todo, ya no quería nada.

Gino: Gian Piero, me decía que estábamos sembrando. Y yo quería cosechar. Con “Utopía” también tuvimos un golpe fuerte. Fue mi primera película en el Perú. Me empezaron a comer por todos lados. Aprendí lo que eran los buitres del cine. La Sunat se llevó la plata con todo lo recaudado porque el contador no había digitalizado los pagos. Felizmente, después de siete meses de trámites, nos devolvieron el dinero. También falleció mi novia y Jorge Vilela, nuestro director de “Utopía”. Ahí viene la parte positiva de Gian Piero. Me levantó. Me dijo que teníamos que seguir.

─¿Cómo nace “Posible”?

Gino: De esas ganas de crear contenido que ayude. Willax es un canal en el que hay que construir audiencia con paciencia y buen humor. Los sábados a las 3:00 p.m. no es un horario fácil. Uno se desespera por tener mayor alcance, pero en este caso más es un tema cualitativo que cuantitativo.

Gian Piero: Tener como parte del jurado a Carlos Neuhaus definitivamente te genera mucha confianza. Saber que estás exponiendo un proyecto frente a alguien que sabe mucho del tema, que tiene autoridad moral y profesional para opinar, es lo que buscábamos.

─Desvincularte de Renzo te dejó libertad para iniciar esta dupla con Gino.

No, porque nunca hubo exclusividad. Cada uno tenía sus temas propios. No trabajábamos todos los proyectos juntos. Siempre quise explotar mi lado marquetero y de publicista creativo. Lo tenía dormido, y ahora lo puedo hacer con Gino. Siempre tenía otros programas fuera de la dupla que hacía con Renzo. Cuando hicimos “Combate”, a la vez tenía “Hola a todos”. También tuve “Fábrica de sueños”. La relación con Renzo quedó ahí, pero mi rutina de trabajo no cambió mucho.

─¿Volverías a conducir con Renzo algún programa de televisión o en alguna otra plataforma?

Siempre he dicho que el tiempo es el único que puede decirnos qué va a pasar. Hoy no tengo relación ni hablo con él, pero eso no quita que mañana la vida nos vuelva a juntar. Jamás voy a cerrar esa posibilidad.

─¿Quedó pendiente una conversación entre ustedes?

Yo pienso que sí. Y creo que en algún momento se dará.

─Según Johanna San Miguel, Renzo se molestó contigo porque no le contaste que ingresarías a “Esto es guerra”. ¿Eso es verdad?

La Chata dijo que la culpa de todo la tuvo Peter Fajardo, pero lo dijo por fregar. No es cierto.

─¿Cuál fue el motivo?

Eso no te lo voy a decir.

─¿Es verdad que te llamaron para conducir “Estás en todas”?

No me llamaron, no se puede porque es bien complicado a nivel producciones. Son bien celosos.

─¿Por qué te alejaste de “Esto es guerra”?

Siempre voy a estar muy agradecido con “Combate” y “Esto es guerra” porque es parte de mi historia. A ATV y ProTV les tengo cariño, pero decidí irme a Willax porque todo tiene un límite. Hice realities en vivo durante diez años. Es agotador. Sentía, también, que me estaba perdiendo muchas cosas con mi familia, mis hijos. Hoy tengo la paz de poder elegir, de armar equipo, de tener la productora con la que me siento agusto. El ambiente de trabajo es divertido. Estoy cosechando lo que sembré.

─Por los siete años de Acción Comunicativa y Sinargollas presentarán una serie de proyectos. ¿De qué se trata?

Vamos a presentar las películas “Leslie, un ángel rebelde” y “Terremoto 7.9″. También la que vamos a grabar pronto, “Amiga, date cuenta”. Además de programas digitales, como “Agricooltores”, “Plan H” con Junior Silva, “Disparejos” y “Qué hay de jama”, un programa de cocina que conducirá Gian Piero. Estamos preparando también un piloto para otro programa de televisión y dos series: “Cortinas de humo” y “Al revés”. Finalmente, un programa de modas con Marissa Minetti. Todo para el próximo año.

Gino Tassara y Gian Piero Díaz unen sus talentos para crear contenido para el cine, teatro, televisión y medios digitales. (Foto: Alessandro Currarino)

Ángel rebelde

─¿Cómo nace la película sobre Leslie?

El 2016, Leslie se acerca a mí, porque nos conocemos desde niños, para decirme que quiere escribir un libro que se iba a llamar “Calígulamente, Leslie”. Después de leer algunas páginas, le dije que su libro estaba para muchos tomos. Porque, si hablamos de rebeldía de los 90, es ella. Era de armas tomar. Le dispararon, tiene tres hijos, el esposo estuvo en prisión, fue una sexymbol y una Chica de impacto. Fue una actriz de moda y la primera en salir desnuda en una revista. Tiene mucho que contar.

─¿Quién interpretará a Leslie?

Ariana Rifai Stewart, su hija. Y esperamos que Leslie también aparezca en algún momento de la historia.

─¿Cómo definen esta etapa de sus vidas?

Gian Piero: Es el momento de sembrar. Estamos construyendo algo muy paja y nos estamos quedando misios (risas).

Gino: También es momento de cosechar.