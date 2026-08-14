El largometraje reúne además a figuras como Haydeé Cáceres, Andrea Luna, Marisa Minetti, Edith Tapia y Tito Vega | Foto: Difusión
El largometraje reúne además a figuras como Haydeé Cáceres, Andrea Luna, Marisa Minetti, Edith Tapia y Tito Vega | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Gian Piero Díaz y Rossana Fernández-Maldonado volverán a compartir pantalla en el cine con “Amigo, por ahí no es”, luego de que se estrenara el tráiler oficial del filme dirigido por Gino Tassara, donde ambos actores interpretarán a los padres de Miranda Capurro, ‘influencer’ que debutará en el cine con este nuevo proyecto.

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