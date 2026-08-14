Gian Piero Díaz y Rossana Fernández-Maldonado volverán a compartir pantalla en el cine con “Amigo, por ahí no es”, luego de que se estrenara el tráiler oficial del filme dirigido por Gino Tassara, donde ambos actores interpretarán a los padres de Miranda Capurro, ‘influencer’ que debutará en el cine con este nuevo proyecto.

La producción de Sinargollas, que celebra su décimo aniversario con este proyecto, llegará a todas las salas de cine a nivel nacional el jueves 1 de octubre bajo la distribución de Cinecolor.

En la cinta, Díaz y Fernández-Maldonado darán vida a una pareja de esposos que enfrenta las decisiones, ocurrencias y enredos de su hija, personaje interpretado por Capurro, modelo recordada por su participación en el podcast ‘Zaca TV’.

“Amigo, por ahí no es” aborda situaciones relacionadas con las relaciones modernas, la presión social, el impacto de las redes sociales y los conflictos que atraviesan los jóvenes en la actualidad.

El largometraje reúne además a figuras como Haydeé Cáceres, Andrea Luna, Marisa Minetti, Edith Tapia y Tito Vega, así como apariciones especiales de Juan Carlos Rey de Castro, Santiago Suárez, Leslie Stewart, Junior Silva, Fernando Armas y Susy Díaz.