“Antes de que Gustavo aceptara, recibimos varios ‘no’. Pero teníamos millones de planes alternativos porque estábamos decididas a hacer el proyecto para que la gente conozca la historia y la disfrute. Después de un arduo trabajo, mucho sacrificio y varios días sin dormir, pudo concretarse. Y los tres estamos muy contentos con el resultado”, enfatiza.

“Soltera, casada, viuda y divorciada” cuenta la historia del reencuentro de cuatro amigas de la infancia: una soltera, Lorena, (Milene Vázquez); una casada, Daniela, (Patricia Portocarrero); una viuda, Cecilia, (Gianella) y una divorciada (Katia Condos).

"La primera parte de la película se grabó allá, fue una experiencia muy bonita que nos llevó a tener una complicidad increíble"

“Cuando muere el esposo de mi personaje, reaparecen estas amigas y organizan un viaje en carretera a Pacasmayo, un lugar en el que veraneaban cuando eran chibolas. La primera parte de la película se grabó allá, fue una experiencia muy bonita que nos llevó a tener una complicidad increíble. Es un rol complejo porque mientras sus amigas se divierten, ella tiene que contenerse, pues está en otra tesitura”, refiere Neyra. “En el camino todas intentarán darse una segunda oportunidad para sanar heridas, vencer miedos y aceptarse a sí mismas”, añade.

Esta es la segunda película que produce y también actúa la actriz de “Girasoles para Lucía”. La primera fue “Medias hermanas”. “Tengo la esperanza de que toda esta movida que se está generando llegue a un buen lugar, porque talento, historias que contar y lugares naturales preciosos para mostrar, tenemos de sobra. Solo necesitamos apoyo para seguir creciendo, avanzando y girando la rueda”.

Asimismo, aclara que la historia escrita por Alva Helfer y su hermana, Sandra Percich, no está inspirada en las vivencias de las protagonistas de “Mujeres de la PM”, programa que conduce junto a Katia Condos, Almendra Gomelsky y Rebeca Escribens.

"No pienso dejar de actuar porque es mi vocación"

“La primera vez que leí la historia, pensé que éramos nosotras, viajando y compartiendo. De hecho que quienes vean la película también se van a ver reflejadas con sus amistades. ”, señala.

A una semana del su estreno del filme cuyas escenas fueron grabadas en julio del 2022, Gianella dice sentirse cansada, pero satisfecha y feliz, por lo que espera seguir produciendo y actuando al mismo tiempo.

“No pienso dejar de actuar porque es mi vocación. Producir me parece hermoso porque te da la oportunidad de abrir caminos, hacerte cargo de lo que quieres contar y de cómo lo quieres contar. Evidentemente hay millones de cosas que tengo que aprender, pero me gustaría seguir en ese camino, creando más espacios”, enfatiza.

Gianella Neyra es pareja del presentador de TV y actor, Cristian Rivero. (Foto: Alessandro Currarino)

Diego por siempre

“Soltera, casada, viuda, divorciada” fue la última película que hizo el recordado actor Diego Bertie. Interpretó a Leonardo, un hombre relajado, con influencias hippie, expareja del personaje que interpreta Katia Condos.

“Su partida fue un golpe muy duro porque era amigo de muchos de nosotros. En ese momento vivíamos los últimos días de rodaje, él ya había terminado de grabar sus escenas. Nos costó sobreponernos. Su personaje es precioso, lleno de luz, siempre dice cosas bonitas, importantes, conmovedoras. Verlo en la película será una hermosa forma de recordarlo, haciendo lo que amaba y lo que era”, asiente la actriz.

Escena de "Soltera, casada, viuda, divorciada". (Foto: La Soga Producciones)

Sacrificios

Para embarcarse en este nuevo camino, Gianella tuvo que renunciar a proyectos que también le entusiasmaban, como la conducción de “Arriba mi gente”, programa del que se despidió entre lágrimas a inicios del 2023.

“Quería dedicarle un poco más de tiempo a esta nueva etapa de mi vida, como productora y actriz, y de hecho un programa diario es desgastante. Aún mantengo contacto con todos, nos hicimos muy buenos amigos, tengo muy bonitos recuerdos de ese programa. Fue muy difícil dejarlo. Pero tampoco puedo decir que estoy alejada de la TV porque sigo con ‘Mujeres de la PM’”, destaca.

“Ya no quiero sentarme a esperar que alguien me llame, quiero hacerme cargo de mis propias historias. Estoy en una etapa más consciente de mi vida, más racional. No sé si todo lo que me he propuesto hacer se haga realidad, pero estoy segura que tengo que intentarlo. Hasta ahora está funcionando. Quiero hacer historias que muevan las emociones de la gente, las despierte, las levante de su sitio. Eso quiero hacer toda la vida”, subraya.