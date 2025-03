Lo que comenzó como una colaboración en “Medias hermanas” (2021) se transformó en una sólida sociedad creativa. Tras el éxito de “Soltera, casada, viuda, divorciada” (2023), Gianella Neyra y Ani Alva Helfer preparan el estreno de su secuela y su incursión en el teatro con “Una semana nada más”. Pero su pasión por seguir creando no se detiene: ya trabajan en nuevos proyectos, entre ellos una película biográfica sobre un personaje icónico del Perú.

“Esta aventura con Ani comenzó en el 2021, cuando ella se sumó como directora a ‘Medias hermanas’, un proyecto que estaba por iniciar rodaje en un mes. Adaptó el guion y se lanzó sin dudarlo. Más allá de su talento, es alguien con quien es fácil trabajar. Ambas somos workaholics y apasionadas por contar historias, así que nos enganchamos muy bien. Desde entonces, no hemos parado de crear”, comenta Neyra.

Por su parte, Ani destaca la importancia de compartir la misma energía: “Cuando uno se junta con alguien para hacer un proyecto o una sociedad, lo más importante es tener el mismo nivel de fuego y entusiasmo. En mis películas, intento que todos se contagien de esa pasión. Yo suelo dormir poco y a veces le mando ideas a Gianella a las dos de la mañana. Y lo peor es que me responde (ríe). Trabajar con ella es un lujo. Es una gran profesional y amiga, y tiene muy buen ojo para la edición”.

De la pantalla grande al teatro

Este año, ambas incursionan en el teatro juntas con “Una semana nada más”. “Siempre he dirigido cine y televisión, pero esto es completamente distinto. Cuando Gianella trajo el guion y me propuso dirigirla, estaba grabando ‘Nina de azúcar’, pero acepté el reto. Al principio pensé que no lo disfrutaría, porque en el cine, el director tiene más control, mientras que en el teatro hay que ceder; pero me encantó”, dice Ani.

Gianella, quien debuta como productora teatral, señala: “Nos mueve contar historias. Cuando leí esta obra, me imaginé el teatro lleno de risas porque es una comedia desopilante. Sentí que Ani tenía que dirigirla porque nos complementamos bien: ella crea en el camino y yo ordeno las piezas”.

Esperada secuela

El rotundo éxito de “Soltera, casada, viuda, divorciada” (que superó el millón de espectadores en su primera semana) dio paso a una secuela. Esta nueva entrega, que llegará a los cines el 17 de abril, llevó a su elenco a desafiar nuevos escenarios, como la nieve de Chile. Gran parte del rodaje se realizó en el centro de ski El Colorado.

“Lo importante era que la historia tuviera continuidad y no pareciera una secuela hecha solo por razones comerciales. En esta segunda parte entenderemos por qué los personajes son como son. Exploramos heridas de la infancia, pero con humor. Hablamos de la menopausia, familias ensambladas, el volver a enamorarse, la soledad y el nido vacío”, explica Ani.

La decisión de ambientar parte de la historia en la nieve surgió de manera espontánea. Gianella Neyra recuerda: “Cuando fui por primera vez a la nieve, compartí fotos en nuestro chat del elenco. Todas dijeron que sería divertido, y Ani vio una oportunidad para la película”. Por su parte, la directora Ani Alva Helfer comentó: “Después de rodar en el Caribe y la selva, la nieve nos pareció un destino fotográficamente maravilloso y un reto de producción”.

Gianella Neyra y Ani Alva Helfer, una dupla ganadora. (Foto: Giuseppe falla)

Tragedia en la nieve

Sin embargo, el 29 de agosto del año pasado, al finalizar las grabaciones en el centro de ski El Colorado, en Chile, la asistente de producción Fabiola Flores Hernández sufrió un accidente fatal. La noticia conmocionó a todos los involucrados en el proyecto, quienes optaron por el silencio como una forma de respeto y privacidad ante la situación.

“Soltera, casada, viuda y divorciada 2″ está dirigida por Ani Alva Helfer y producida por La Soga Producciones, con Gianella Neyra como una de las productoras. Para las escenas filmadas en Chile, la producción trabajó en coproducción con la empresa chilena Tiki Films, a la que pertenecía Flores Hernández.

Consultada sobre el impacto de este hecho, Gianella Neyra respondió: “Entendemos que uno necesita preguntar e informar, y que lamentablemente esto se hizo muy público en su momento, pero nosotros decidimos poner nuestro comunicado y llevar todo de una manera bien privada. Primero, porque hay un tema legal detrás que se ha manejado en Chile, y también porque siempre creemos que detrás de todo esto hay seres humanos. Por eso decidimos no hablar más del tema”.

Mirada femenina

Sobre el creciente rol de las mujeres en la industria, Ani reflexiona: “Históricamente, las mujeres llegamos tarde a muchos espacios de poder y decisión. Cada vez hay más directoras y productoras, pero la brecha aún existe. Lo importante es sumar talento por capacidad, no solo por género”.

Gianella agrega: “Cuando una mujer abre una puerta que antes no estaba disponible, permite que más personas pasen. Nosotras seguimos creando porque creemos en esa posibilidad. Queremos contar historias a nuestra manera y generar más oportunidades”.

Nuevos proyectos

En esta etapa, marcada por la libertad y la expansión, ambas cineastas exploran historias que las apasionan y buscan llevar sus producciones a un nivel más internacional.

“Estamos afianzándonos en contar historias juntas”, dice Gianella. La actriz y productora revela que su siguiente película será una tragicomedia que protagonizará y que, si todo marcha bien, comenzará a rodarse entre junio y julio de este año. Pero no es el único proyecto en agenda. Para finales del 2025 preparan otra película y, mirando al futuro, en enero o febrero de 2026 esperan iniciar su producción más ambiciosa: la historia de un personaje peruano muy querido, con un relato fascinante que requerirá jugar con líneas temporales.

Además, están explorando coproducciones con otros países. “Uno de los proyectos que haremos será nacional, pero otro será en coproducción”, adelanta Neyra. “Y el del próximo año es el más internacional de todos”, subraya.