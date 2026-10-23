La dirección general del proyecto está a cargo del cineasta peruano Jesús Alvarez Betancourt | Foto: Difusión
La dirección general del proyecto está a cargo del cineasta peruano Jesús Alvarez Betancourt | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Las actrices peruanas Gianella Neyra y Rebeca Escribens filman en Galicia, la película “Camino a Santiago”, una coproducción cinematográfica entre Perú y España de drama y romance cuyo estreno en cines se proyecta para el 2027.

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