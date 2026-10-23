Las actrices peruanas Gianella Neyra y Rebeca Escribens filman en Galicia, la película “Camino a Santiago”, una coproducción cinematográfica entre Perú y España de drama y romance cuyo estreno en cines se proyecta para el 2027.

La filmación tiene lugar en Santiago de Compostela y diversos puntos rurales del noroeste español, abarcando paisajes naturales y monumentos icónicos como la Catedral de Santiago, escenario central donde transcurre la trama sobre el amor, la memoria y las segundas oportunidades.

Gianella Neyra y Carlos Sánchez de la Puente (11Y6 Films), junto a la española Serea Films, lideran la producción del largometraje, que también cuenta con Cristian Rivero en la producción ejecutiva y Álvaro Liste e Iván L. Gimeno en la parte técnica. | Foto: Difusión

En esta historia, Neyra encarna a Natalia, una mujer que inicia un recorrido guiado por sus emociones, mientras que Escribens interpreta a Erika, su amiga cercana y compañera de trayecto.

La producción suma en el reparto al actor Gonzalo Ramos, integrante de la serie La Promesa, a Jesús Castro, nominado al premio Goya como actor revelación por El Niño, y a la pequeña intérprete Avril Pena.

En tanto, la dirección del proyecto está a cargo del cineasta peruano Jesús Alvarez Betancourt, quien reúne al reparto internacional para explorar las conexiones humanas y los nuevos comienzos durante la ruta de peregrinación.

La producción suma en el reparto al actor Gonzalo Ramos, integrante de la serie La Promesa, a Jesús Castro, nominado al premio Goya como actor revelación por El Niño, y a la pequeña intérprete Avril Pena. | Foto: Difusión

“Esta película y este camino son sumamente importantes para mí. No solo por lo que queremos contar, sino también porque tiene como protagonista a un lugar tan especial y poderoso como el Camino de Santiago”, dijo Neyra.

La producción general y ejecutiva del largometraje está a cargo de Gianella Neyra y Carlos Sánchez de la Puente (11Y6 Films), en alianza con la española Serea Films, junto con Cristian Rivero en la producción ejecutiva y el equipo técnico de Álvaro Liste e Iván L. Gimeno.

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