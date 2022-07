Después de dos años de obligada quietud e incertidumbre por la pandemia, Giovanni Ciccia vuelve a sus días ajetreados, pero felices. Vuelve a moverse en escenarios desafiantes. Retoma la actuación interpretando nuevamente al villano Diego Montalván en “Al fondo hay sitio”, y se prepara para estrenar este 21 de julio, “Cosas de amigos”, su segundo largometraje como director. Una comedia sobra la amistad masculina y la tolerancia a la diversidad sexual.

“Es una película muy divertida y emotiva, propone que a pesar de que los amigos pensemos distinto, podemos ser tolerantes y entendernos. Es una película pertinente en estos tiempos de tanta división e intolerancia”, explica Ciccia Ridella.

La nueva propuesta fílmica del realizador peruano es una versión de “Hazlo como hombre” (2017), película escrita y dirigida por el chileno Nicolás López. Gira en torno a la crisis que estalla al interior de un grupo de amigos cuando uno de ellos decide vivir su sexualidad abiertamente. “Cuando le cuenta a sus patas que es gay y pide el apoyo emocional que corresponde, uno de ellos, el más conservador, decide ‘curar’ a su amigo de aquella supuesta ‘enfermedad’, explica el director. A partir de allí, se desatan una serie de situaciones cómicas que llevarán al grupo por diferentes etapas emocionales que les ayudará a reinventar la amistad.

“Cosas de amigos”, filme de La Soga Producciones, tiene como protagonistas a los actores Rodrigo Sánchez Patiño, Bruno Ascenzo, Óscar López Arias, Gisela Ponce de León, Emilia Drago y el argentino Nacho Di Marco. Se terminó de rodar en febrero del 2020 y fue editado durante la pandemia.

“Me llega a mis manos este guion fantástico de esta historia de amigos bastante actual, y digo esta es una película para hacer entre amigos y divertirse mucho, porque si uno se divierte el público se va a divertir también, así que le pusimos manos a la obra”, asegura Ciccia. “Además de divertida, es conmovedora, tiene bastante corazón y enseñanza”, añade.

-¿Cómo nace la idea de hacer esta versión peruana de la mexicana ‘Hazlo como hombre’?

Básicamente es una propuesta que me hace Gustavo Sánchez (productor general de La Soga Producciones), él trae este guion. La intención es hacer un remake, una adaptación local, con elementos de nuestro país y algunos cambios pertinentes para la época, de una película que se ha hecho en México hace tiempo.

-¿Cómo se dio la elección de actores?

Llamé al elenco directamente porque mientras desarrollaba la historia me iba imaginando a estos actores en esos personajes, y bueno encajaron como anillo al dedo. Finamente, los que tenían las características y la disponibilidad para hacer el personaje fueron ellos. El elenco no podría ser mejor. Aparte de los actores principales que son los cinco amigos, también está Nacho Di Marco, a quien conocí por un casting, haciendo un personaje fantástico. También aparecen Gianfranco Brero, Renzo Schuller, Alonso Cano, Mateo Garrido-Lecca, Raúl Romero Valle, Pedro Ibáñez, las drag queens Tany de la Riva y Georgia Hart.

Giovanni Ciccia en plena labor de dirección de "Cosas de amigos". (Foto: La Soga Producciones)





También apareces junto a Bruno Pinasco.

Así es, me animé a hacer un cameo con él, representando a una pareja madura (Risas). La película está llena de pequeños cameos y participaciones especiales.

¿El niño que interpreta al hijo de los personajes de Rodrigo Sánchez Patiño y Emilia Drago fue elegido a través de casting?

Lo convocó la gente de casting, lo probamos y resultó ser un descubrimiento, encantador, realmente parece hijo de Rodrigo y Emilia Drago.

¿Emilia estaba embarazada cuando grabó la película?

Su caso fue anecdótico. Todavía no había completado el elenco cuando fui al cumpleaños de Diego Lombardi, el esposo de Emilia. Estaba conversando con ella y pensando qué actriz podría interpretar a la chica embarazada, cuando le veo la barriga. Al toque le pregunté si tenía disponible tal fecha. Todo fue una grata coincidencia.

Ciccia posa con las actrices de "Cosas de amigos", Emilia Drago y Gisela Ponce de León. (Foto: La Soga Producciones)

-Ante tanta homofobia en un país tan conservador como el nuestro, algunos directores han encontrado en el cine un espacio para hacer activismo y visibilizar los derechos de la comunidad LGTB+. ¿Ese es tu caso con esta película?

No es la intención. Lo que nosotros queremos es contar una historia de amigos que se oponen en un momento por realidades distintas y cómo solucionan esta oposición. Es una historia que habla de la intolerancia, de cómo llegar a entenderse y en algún momento poner en el ojo crítico actitudes ridículas que podemos tener nosotros con la gente de la comunidad, por decirlo así. No es activismo, es una comedia divertida para reír mucho y, sí, hablar de estos comportamientos violentos contra gente que tiene una orientación o una condición distinta a la nuestra.

El personaje de Rodrigo es ese lado conservador, el que tiene poca empatía ante esta comunidad...

Acá no hay un tema de comunidad, esto es simplemente un comportamiento que tienen muchas personas hacia la homosexualidad. Lo veo todos los días en mi grupo de amigos, cómo se denigra por temas sexuales. En la película resulta tan hilarante todo lo que hace Rodrigo por “salvar” a su amigo de la homosexualidad.

¿Cómo te sientes en esta faceta de creador?

Me siento cómodo creando y la paso bien. Ahora también estoy actuando y me siento muy creativo, muy útil. Toda la vida he hecho varias cosas, tengo un grupo de rock, actúo, he hecho musicales, ahora estoy dirigiendo esta película.

"Cosas de amigos" es la segunda película de Giovanni Ciccia como director. (Foto: La Soga Producciones)

Nunca estas quieto

A veces quisiera, pero han sido dos años muy quietos y duros, ahora siento que está volviendo con fuerza la chamba y lo agradezco muchísimo

¿Quién se encargó de la adaptación del guion?

Yo mismo, pero también hubo aporte de los actores. El guion del modelo es súper bueno, pero es muy local, entonces tuvimos que adaptarlo. Hay muchos textos en el guion que no están en la película mexicana, que eran valiosos para nuestra versión, y los hemos rescatado. Hay escenas súper divertidas, como las del jabón. Los actores tuvieron que estar desnudos prácticamente todo el día.

“Hazlo como hombre”, la película original, en su primera semana de estreno en México fue vista por más de dos millones de espectadores y recaudó más de 4 millones de dólares. ¿Cómo crees que reciba el público “Cosas de amigos”? ¿Qué expectativas tienes con esta película?

Siento que la gente ríe mucho viendo el tráiler, reacciona bien, y ese es un buen síntoma. Espero que se animen a ir a verla, se van a llevar una grata sorpresa. Me parece que es una película diferente, divertida y que merece verse.

“Al fondo hay sitio”

Diego Montalván volvió esta temporada más villano que nunca. ¿Cómo te sientes en esta nueva etapa de la serie?

Muy bien, muy contento.... Antes de que Diego se vaya de las viejas Lomas, se vio claramente que era parte de una mafia, incluso a su lado siempre aparecían mafiosos que se peleaban con Pepe y Tito. Nunca se ha presentado como un personaje muy amable, siempre ha sido doble cara y convenido. Lo que pasa es que ahora está en la quiebra y la desesperación lo ha llevado a seducir a esta mujer (Francesca Maldini) para hacerse de su plata. No tienen idea de lo que se viene, prepárense.

