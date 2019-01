"Glass": ¿habrá otra película de M. Night Shyamalan sobre "El protegido" y "Split"?

M. Night Shyamalan es un director de cine y guionista que ha estado en ambos lados de la crítica internacional, siendo alabado por su trabajo en "Sexto sentido" pero acreedor más adelante al premio al peor director por algunas de sus otras creaciones.



Reconocido por sus giros argumentales inesperados, su particular tratamiento realista del terror y suspenso, Shyamalan ha comentado en numerosas ocasionas que él prefiere arriesgarse con cada una de sus producciones, no esperando complacer al público, sino contar historias originales y provocar sentimientos encontrados con el espectador.



"Glass" no ha sido la excepción. La película actualmente se encuentra en el ojo de la tormenta, ya que la crítica se ha dividido, como es usual con el cine de este director, entre los que creen que es una gran película y los que la consideran otro fracaso en su historial.



El final del largometraje presenta un cambio total en el universo creado por Shyamalan con "Unbreakable" y "Split", por lo que continuar la historia sería un giro interesante que muchos seguidores esperan actualmente. Pero, ¿habrá otra película de esta saga?



¡Cuidado! A partir de aquí hay spoilers de "Glass".



¿M. Night Shyamalan hará una secuela de "Glass"?

"Glass" tiene un final con tres grandes giros en la historia y tres grandes muertes. Además, cambia para siempre el universo que ha creado su director con sus precuelas "Unbreakable" y "Split".



Esta película toma las historias de David Dunn, Kevin Wendell Crumb y Elijah Price, un superhéroe iniciado, un villano con personalidades múltiples que alberga a 'La Bestia' en su interior y la mente maestra detrás de todo, respectivamente, juntándolos en un hospital psiquiátrico que ha mantenido a este último sedado por casi 20 años.



En "Glass", es la doctora Ellie Staple quien intentará 'curar' a los tres de su creencia que albergan poderes sobrenaturales, pero falla en su intento de ocultarles la verdad. Mr. Glass es el responsable, al final, de revelarle al mundo la verdad sobre sus identidades y habilidades.



Con este contexto, con el mundo enterándose de que existen personas con superpoderes, además de la conspiración para ocultarle esta verdad a todos los demás, "Glass" plantea una base sólida para futuras películas con nuevos personajes a pesar de que sus tres protagonistas principales mueren al final.



No obstante, el mismo director ha confirmado que no era su idea la de crear un universo extendido como lo ha hecho Marvel Studios, principalmente porque "no sabe cómo hacerlo". Además, eso iría contra su propia filosofía para hacer cine:



"No quiero revivir cosas y no quiero ser un oportunista, esa no es la relación que tengo con la audiencia a la que aspiro. Mi aspiración es que saben que van a obtener un thriller original cada vez que estreno una película. Ahí van mis gustos, así que voy a decir que no, por ahora", comentó a Digital Spy en diciembre.



De momento, la opinión del director no ha cambiado, por lo que no influirá en nada si "Glass" se convierte en un éxito en la taquilla internacional. Por ahora, M. Night Shyamalan está concentrado en brindar una gran experiencia cinematográfica con sus películas por encima de crear una franquicia de superhéroes.