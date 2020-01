Los Globos de Oro suelen ser impredecibles, pero este domingo por la noche algunas cosas parecen seguras: los servicios de streaming tendrán un papel protagónico; el cinco veces anfitrión Ricky Gervais se reirá de sus propios chistes, y Brad Pitt muy probablemente se llevará un premio.

Sin embargo, aún hay muchas interrogantes para la 77ma edición de estos premios. ¿Obtendrá Jennifer López su primer Globo? ¿Quién ganará major canción entre Beyoncé, Taylor Swift y Elton John? ¿Cuántos chistes sobre “Cats” serían demasiados?

De cualquier modo, los Globos de Oro —la más espontánea de las ceremonias de premios televisadas de Hollywood— serán entretenidos. Y también serán influyentes de una manera inusual.

Los 87 miembros votantes de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), que otorga los Globos de Oro, tradicionalmente han tenido poco en común con los casi 9.000 profesionales de la industria que comprenden la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, que entrega los premios Oscar. La HFPA es conocida por llenar su espectáculo con tantas estrellas como sea posible, ocasionalmente premiando incluso títulos como “The Tourist” (“El turista”) y “Burlesque” (“Noches de encanto”).

Pero este año una temporada de premios más condensada puso a los Globos de Oro más cerca de los Premios de la Academia en proximidad. Las votaciones para las nominaciones al Oscar comenzaron el jueves; los votantes estarán viendo. La gala de los Globos de Oro se transmitirá en vivo a partir de las 8 p.m. hora del este por la cadena NBC dese el Beverly Hilton en Beverly Hills, California.

Netflix lidera la lista de candidatos con 34 nominaciones — 17 en las categorías de cine y 17 en las de televisión. “Marriage Story” (“Historia de un matrimonio”) de Noah Baumbach es la cinta más nominada, con seis menciones que incluyen mejor película de drama. “The Irishman” (“El irlandés”) de Martin Scorsese, que cuenta con cinco, compite en la misma categoría. El éxito de taquilla “Joker” (“Guasón”) sería su máxima competencia.

“The Irishman” está protagonizada Robert De Niro y Al Pacino. (Foto: Netflix)

El camino es más seguro para “Once Upon a Time ... in Hollywood” (“Había una vez en Hollywood”) de Quentin Tarantino, nominada a mejor película de comedia o musical. El filme podría fácilmente alzarse con más trofeos que cualquier otro, con posibles victorias para Pitt, Leonardo DiCaprio — nominado a 12 Globos de Oro y ganador de tres — y el guion de Tarantino. El realizador también compite por el premio al mejor director, aunque enfrenta una competencia formidable de Scorsese y el realizador de “Parasite” (“Parásitos”), Bong Joon Ho.

La escasez de directoras nominadas desató más reacciones negativas que en años previos. Sólo hay hombres nominados a mejor director (sólo cinco mujeres han sido postuladas en la categoría en la historia de los Globos), y ninguno de los 10 filmes postulados a mejor película fue dirigido por una mujer. Time’s Up, el grupo activista que debutó en los Globos de 2018 con las mujeres vestidas de negro, ha criticado ampliamente la omisión de la HFPA, calificándola de “inaceptable”.

El año pasado la eventual ganadora del Oscar a la mejor película, “Green Book” (“Green Book: Una amistad sin fronteras”), obtuvo el premio a la mejor cinta de comedia, mientras que “Bohemian Rhapsody” (“Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury”) inesperadamente ganó mejor película de drama. Este año, una de las probables nominadas al Oscar a mejor película no era elegible al máximo premio de los Globos: la sensación surcoreana “Parasite”. Pese a ser una organización de periodistas extranjeros, la HFPA no incluye producciones extranjeras en sus categorías principales.

Por el lado de la televisión, series como “Fleabag”, “The Crown”, “Succession” y “Chernobyl” están entre las favoritas. El flamante Apple TV Plus también debuta en su primera gala de premios importante con “The Morning Show”, con nominaciones para sus protagonistas Jennifer Aniston y Reese Witherspoon.

Phoebe Waller-Bridge es la autora y protagonista de "Fleabag". (Foto: Difusión)

La gala de tres podrá verse más allá de la emisión tradicional de la NBC. Con un login a un servicio de cable o de satélite, podrá seguirse vía streaming en NBC.com o en Hulu, YouTube TV, Sling TV o PlayStation Vue. La alfombra roja oficial podrá verse por Facebook a partir de las 6 pm hora del este (2300 GMT).

La ceremonia del año pasado, presentada por Andy Samberg y Sandra Oh, mantuvo un índice de audiencia estable, con un promedio de 18,6 millones de espectadores. Además del regreso de Gervais, se espera la participación de artistas como Tiffany Haddish, Will Ferrell y la ganadora del premio a la mejor actriz del año pasado, Glenn Close, como presentadores.

Tom Hanks, también nominado por su papel de reparto como Fred Rogers en “A Beautiful Day in the Neighborhood” (“Un buen día en el vecindario”), recibirá el Premio Cecil B. DeMille a la trayectoria. El Premio Carol Burnett, un honor similar a la trayectoria en la TV, será para Ellen DeGeneres.