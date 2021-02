Este miércoles 3 de febrero se dieron a conocer a los nominados para Globos de Oro 2021, y la serie “The Crown” encabeza la lista. La actriz Emma Corrin, quien interpretó a la princesa Diana en la cuarta temporada de la serie de Netflix, recibió una nominación en la categoría Mejor Actriz, drama.

Tras enterarse de la noticia, la actriz británica utilizó su cuenta oficial de Instagram para enviar un mensaje de agradecimiento a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood por su nominación.

“¡Muchas gracias, Golden Globes! ¡Es un verdadero honor ser nombrada entre un grupo de mujeres tan talentosas e inspiradoras! Trabajar en The Crown fue la experiencia más mágica en gran parte gracias al increíble elenco y equipo que me apoyó y me ayudó a guiarme. Gracias”, escribió.

En tan solo un par de horas, la publicación ha conseguido más de 79 mil ‘likes’ y miles de comentarios de sus fans que la felicitan por su nominación a los Globos de Oro. Además, muchos han coincidido que tendrá una competencia reñida con Olivia Colman.

En la categoría Mejor actriz de televisión, drama, Emma Corrin competirá con Olivia Colman (The Crown), Jodie Comer (Killing Eve), Laura Linney (Ozark) y Sarah Paulson (Ratched) por la estatuilla.

La ceremonia de premiación se celebrará el 28 de febrero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, sede de los Globos de Oro en sus últimas ediciones.

