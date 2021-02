¿Cómo ver el anuncio de las nominaciones?

Según el cronograma de los premios, el próximo 3 de febrero a las 5:00 a.m. (Hora del pacífico) en Estados Unidos se hará pública la lista completa de nominaciones. El anuncio de nominaciones, como es usual, se transmitirá en video desde la web oficial de los premios, así como en la página Facebook de los premios.

Estados Unidos: 5 AM (Hora del Pacífico)

Perú: 8:00 AM

Colombia: 8:00 AM

Chile: 10:00 AM

Argentina: 10:00 AM

Bolivia: 9:00 AM

Venezuela: 9:00 AM

México: 7:00 AM

Más sobre los Globos de Oro 2021

Los premios son conocidos por la manera en cómo las celebridades se encuentran ubicadas en mesas compartidas a lo largo de todo el local. Sin embargo, se espera que este formato se vea alterado para evitar complicaciones durante la emergencia sanitaria.

Vale destacar que el galardón honorífico Cecil B. DeMille ya tiene una ganadora y es la actriz Jane Fonda, quien recibirá este premio en la ceremonia debido a su trayectoria de seis décadas en la industria.

Tomando en cuenta que casi todo el 2020 los estrenos pasaron al streaming, se espera que el mayor número de premios sean otorgados a los grandes operadores. Netflix, por ejemplo, podría conseguir nominaciones gracias a sus más populares series como “The Crown”, “Ozark”, “Bridgerton” o “Ratched”. Mientras que HBO podría tener menciones gracias a sus producciones como “We are who you are” o “Lovecraft Country”. No hay que olvidar que Disney también ha logrado posicionarse en el mundo gracias a sus exclusivas series como “The Mandalorian”.

